У Міносвіти наголосили, що від епідемічної ситуації буде залежати те, як навчатимуть діти в школах. Проте учні в червоній зоні після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

Про це заявив тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

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Він наголосив, що Міносвіти прагне забезпечити навчання дітей повністю, але зараз ситуація складна та вимагає відповідальності.

"Залежно від епідемічного рівня регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде червона зона, залишиться на дистанційному. На жаль", – заявив Шкарлет.

За словами очільника МОН, вони будуть намагатися після канікул забезпечити навчання для учнів початкових класів в очному форматі, а учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах, залежно від епідемічної ситуації.

Також т.в.о. міністра освіти запевнив, потрібно враховувати і економічну складову та ті обставини, що дітей непросто залишати вдома без нагляду.

Шкарлет додав, що повторення весняного локдауну – це найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити. Але весну освітяни пережили гідно, багато матеріалів напрацьовано і вчителі більшою мірою готові до роботи дистанційно.

До слова, деякі школи пішли на канікули з 15 жовтня до 30 жовтня, як це рекомендував уряд. Більше про те, які міста дослухалися до порад про дострокові канікули – читайте тут.