Він вважає, що загрозу несе тенденція щодо зниження фізичної активності серед дітей і підлітків.

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Ляшко запевнив, що за існуючими в Україні даними, учні середньої школи (5 – 9 класів) проводять у сидячому положенні близько 10 годин на добу, не враховуючи нічний сон.

Він додав, що лише 10% українців не дотримувались рекомендації ВООЗ щодо принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності щотижня. Водночас більшість населення (60%) – не займалися фізичною активністю у вільний час.

Як це впливає на їх здоров'я

Малорухливий спосіб життя, до якого призводить сучасний технічний розвиток, коли більшість дітей сидить у соціальних мережах або грає в комп’ютерні ігри чи обирає телевізор, а не прогулянку чи спорт,

– сказав він.

За словами Ляшка, це якраз і призводить до значного зростання кількості неінфекційних хвороб. Тому збільшення фізичної активності – це мета для Міністерства охорони здоров’я.

Ляшко зазначає, що нещодавня публікація наукового дослідження в британському журналі спортивної медицини говорить про доведений факт, що фізична активність знижує ймовірність перенести COVID-19 в тяжкій формі.

Додамо, що дослідження доводять, що якщо підлітки проводять в сидячому положенні понад 4 години на день, то у них виростає ризик захворіти на депресію до 18 років.

До слова, сучасні діти дуже мало займаються спортом. Тому ми підготували поради щодо того, як зацікавити дітей фізичним вихованням у школі.