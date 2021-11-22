Так Михайло Радуцький прокоментував рекомендацію МОН щодо завершення дистанційного навчання в українських школах. За його словами, МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ просять дозволити дітям навчатись за партами.

До теми ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відкрити школи в Україні

Фахівці стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.

Міністерство охорони здоров'я та міжнародні організації спростовують інформацію, що саме учні початкових та середніх класів є основними розповсюджувачами вірусу,

– каже депутат.

Станом на 19 листопада в Україні було закрито 35% шкіл. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, однією дозою вакциновані 96% працівників шкіл, двома – 84%. Відповідно у червоних зонах теоретично може працювати більше закладів.

Радуцький повідомив, що згідно з постановою уряду, у школах, які перебувають у містах з червоних зон, може продовжуватись навчання за умови вакцинації 100% персоналу.

На його думку, насправді у багатьох містах вже кілька тижнів місцева влада "тримає" дітей на дистанційному навчанні.

"Наразі епідеміологічна ситуація в країні стабілізувалась. За прогнозами МОЗ, найближчим часом деякі регіони можуть вийти з червоної карантинної зони", – додав Радуцький.

Так, місцева влада Києва, Одеси, Львова вже вирішила, що з 22 листопада учні повернуться до очного навчання.

Тепер потрібно особливу увагу приділити епідеміологічним заходам у школах та жорстко їх дотримуватися. Інакше за деякий час знову доведеться відправляти дітей на дистанційку,

– зауважив він.

Окрім того, він нагадав, що міжнародні організації надали рекомендації щодо карантинних заходів у школах. Зокрема:

учні, педагоги й персонал повинні носити маски,

необхідно забезпечити належну вентиляцію у класах,

потрібно розділити учнів та вчителів на малі групи, які не перетинаються у школі,

треба створити механізми обміну інформацією з батьками, учнями та вчителями.

До слова, МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів.

Які міста відновили очне навчання в Україні:

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Одеса

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі.

Повний текст публікації Михайла Радуцького:

З понеділка учні 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ звернулися до органів місцевої влади із закликом дозволити дітям навчатись у школах.

Міністерство та міжнародні організації спростовують інформацію, що саме учні початкових та середніх класів є основними розповсюджувачами вірусу. І стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.

Згідно карантинної постанови уряду, у школах, які перебувають у містах з червоних зон, може продовжуватись навчання за умови вакцинації 100% персоналу. Але на практиці у багатьох містах вже кілька тижнів місцева влада тримає дітей на дистанційному навчанні.

Сьогодні в Україні закрито 35% закладів середньої освіти. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, однією дозою вакциновані 96% працівників шкіл, двома – 84%. Відповідно у червоних зонах теоретично може працювати більше навчальних закладів.

Наразі епідеміологічна ситуація в країні стабілізувалась. За прогнозами МОЗ, найближчим часом деякі регіони можуть вийти з червоної карантинної зони. Місцева влада Києва, Одеси, Львова вже вирішила, що з 22 листопада учні повернуться до очного навчання.

На мою думку, повернення учнів за парти – це добре. Але потрібно особливу увагу приділити епідеміологічним заходам у школах та жорстко їх дотримуватися. Інакше за деякий час знову доведеться відправляти дітей на дистанційку.

Міжнародні організації надали рекомендації щодо карантинних заходів у школах: учні, педагоги й персонал повинні носити маски, необхідно забезпечити належну вентиляцію у класах, розділити учнів та вчителів на малі групи, які не перетинаються у школі, створити механізми обміну інформацією з батьками, учнями та вчителями.

Більш докладно перелік епідеміологічних заходів у навчальних закладах наведений в указі головного санітарного лікаря від 6 вересня. Він передбачає зокрема наступне:

Батьків до шкіл допускатимуть лише у захисних масках, після вимірювання температури та за попереднім узгодженням з керівником закладу.

Усі працівники школи повинні змінювати маску кожні 3 години роботи. Якщо співробітник навчального закладу має температуру тіла вище 37,2 градусів або ознаки гострого респіраторного захворювання, його не допускають до роботи з рекомендацією звернутись до сімейного лікаря.

Учень, у якого виявлено ознаки гострої респіраторної хвороби, має надіти маску та бути ізольованим до окремої кімнати. Згодом керівник закладу разом з батьками приймає рішення щодо направлення до лікарні. Весь клас учня з підозрою на хворобу має піти на самоізоляцію.