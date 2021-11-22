Так Михайло Радуцький прокоментував рекомендацію МОН щодо завершення дистанційного навчання в українських школах. За його словами, МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ просять дозволити дітям навчатись за партами.
До теми ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відкрити школи в Україні
Фахівці стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.
Міністерство охорони здоров'я та міжнародні організації спростовують інформацію, що саме учні початкових та середніх класів є основними розповсюджувачами вірусу,
– каже депутат.
Станом на 19 листопада в Україні було закрито 35% шкіл. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, однією дозою вакциновані 96% працівників шкіл, двома – 84%. Відповідно у червоних зонах теоретично може працювати більше закладів.
Радуцький повідомив, що згідно з постановою уряду, у школах, які перебувають у містах з червоних зон, може продовжуватись навчання за умови вакцинації 100% персоналу.
На його думку, насправді у багатьох містах вже кілька тижнів місцева влада "тримає" дітей на дистанційному навчанні.
"Наразі епідеміологічна ситуація в країні стабілізувалась. За прогнозами МОЗ, найближчим часом деякі регіони можуть вийти з червоної карантинної зони", – додав Радуцький.
Так, місцева влада Києва, Одеси, Львова вже вирішила, що з 22 листопада учні повернуться до очного навчання.
Тепер потрібно особливу увагу приділити епідеміологічним заходам у школах та жорстко їх дотримуватися. Інакше за деякий час знову доведеться відправляти дітей на дистанційку,
– зауважив він.
Окрім того, він нагадав, що міжнародні організації надали рекомендації щодо карантинних заходів у школах. Зокрема:
- учні, педагоги й персонал повинні носити маски,
- необхідно забезпечити належну вентиляцію у класах,
- потрібно розділити учнів та вчителів на малі групи, які не перетинаються у школі,
- треба створити механізми обміну інформацією з батьками, учнями та вчителями.
До слова, МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів.
Які міста відновили очне навчання в Україні:
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків
- Одеса
Повний текст публікації Михайла Радуцького:
З понеділка учні 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. МОЗ, ВООЗ та ЮНІСЕФ звернулися до органів місцевої влади із закликом дозволити дітям навчатись у школах.
Міністерство та міжнародні організації спростовують інформацію, що саме учні початкових та середніх класів є основними розповсюджувачами вірусу. І стверджують, що передачі COVID-19 у школах можна запобігти за допомогою карантинних заходів.
Згідно карантинної постанови уряду, у школах, які перебувають у містах з червоних зон, може продовжуватись навчання за умови вакцинації 100% персоналу. Але на практиці у багатьох містах вже кілька тижнів місцева влада тримає дітей на дистанційному навчанні.
Сьогодні в Україні закрито 35% закладів середньої освіти. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, однією дозою вакциновані 96% працівників шкіл, двома – 84%. Відповідно у червоних зонах теоретично може працювати більше навчальних закладів.
Наразі епідеміологічна ситуація в країні стабілізувалась. За прогнозами МОЗ, найближчим часом деякі регіони можуть вийти з червоної карантинної зони. Місцева влада Києва, Одеси, Львова вже вирішила, що з 22 листопада учні повернуться до очного навчання.
На мою думку, повернення учнів за парти – це добре. Але потрібно особливу увагу приділити епідеміологічним заходам у школах та жорстко їх дотримуватися. Інакше за деякий час знову доведеться відправляти дітей на дистанційку.
Міжнародні організації надали рекомендації щодо карантинних заходів у школах: учні, педагоги й персонал повинні носити маски, необхідно забезпечити належну вентиляцію у класах, розділити учнів та вчителів на малі групи, які не перетинаються у школі, створити механізми обміну інформацією з батьками, учнями та вчителями.
Більш докладно перелік епідеміологічних заходів у навчальних закладах наведений в указі головного санітарного лікаря від 6 вересня. Він передбачає зокрема наступне:
Батьків до шкіл допускатимуть лише у захисних масках, після вимірювання температури та за попереднім узгодженням з керівником закладу.
Усі працівники школи повинні змінювати маску кожні 3 години роботи. Якщо співробітник навчального закладу має температуру тіла вище 37,2 градусів або ознаки гострого респіраторного захворювання, його не допускають до роботи з рекомендацією звернутись до сімейного лікаря.
Учень, у якого виявлено ознаки гострої респіраторної хвороби, має надіти маску та бути ізольованим до окремої кімнати. Згодом керівник закладу разом з батьками приймає рішення щодо направлення до лікарні. Весь клас учня з підозрою на хворобу має піти на самоізоляцію.