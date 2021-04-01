Учні початкових класів у Харкові та Житомирі повертаються до навчання після весняних канікул. Для них почнеться очне навчання з 5 квітня.

Ситуація з школами і садочками в Харкові

Середні та старші класи у Харкові навчатимуться дистанційно. Проте учні можуть мати індивідуальні консультації групами за погодженням з батьками та педагогами.

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Директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко розповіла, що 2 квітня в школярів закінчуються весняні канікули. Вони тривали в місті два тижні замість одного.

Тому вже з понеділка, 5 квітня, школярі у Харкові приступлять до занять. Зважаючи на епідемічну ситуацію, навчання в школах буде здійснюватися за змішаною формою. Тобто частина дітей буде навчатись стаціонарно, частина дистанційно,

– сказала Деменко.

Учні початкових класів будуть навчатися у звичному режимі з жорстким дотриманням протиепідемічних норм.

“Що стосується середніх та старших класів, то за погодженням з батьками та можливості, вчителі зможуть здійснювати, крім дистанційного навчання, і індивідуальні консультації. Наприклад, з одинадцятикласниками, можна запрошувати групами з метою якісної підготовки до ЗНО", – пояснила Деменко.

Додамо, що міська влада заявила, що учні 1 – 4 класи та менші діти Харкова навчатимуться у садочках та школах, навіть якщо там оголосять червону зону.

За її словами, в садочках захворюваність дітей взагалі мінімальна. На сьогодні по місту хворіє восьмеро дітей з 43 тисяч дошкільнят.

Ми весь час на зв’язку з Міністерством освіти і науки України. І є така позиція, що навіть якщо буде "червона" зона, дитячі садки закриватися не будуть, і 1-4 класи будуть працювати. Бо ви всі молоді люди, ви всі маєте маленьких дітей, і це просто катастрофа, коли діти малі, їх діти нікуди,

– сказала Деменко.

Ситуація з школами у Житомирі

У Житомирі відновлюється очне навчання лише для початкової школи. Так, з 5 квітня учні 1 – 4 класів знову сядуть за шкільні парти, а учні 5 –11 класів і надалі вчитимуться дистанційно.

Заступниця керівника Житомирського міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко розповіла, що попри перебування у червоній зоні, учні 1 – 4 класів будуть навчатися у закладах освіти.

“Коли ми всі перейшли на дистанційне навчання, то за ці 2 тижні на початку у нас було до 80 (73-76) вчителів, які захворіли, а сьогодні цей показник зменшився наполовину. Сьогодні у нас хворіє 46 вчителів”, – додала вона.

До слова, в Україні кількість хворих вчителів та вихователів у 1,5 – 2 рази більша, ніж учнів чи вихованців. Наприклад, у Кіровоградській та Сумській областях хворіє 68 учнів та 131 вчитель, а також 18 школярів та 44 педагоги відповідно.