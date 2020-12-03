Учителям з Івано-Франківська компенсують витрати на лікування COVID-19: сума компенсації
З кожним днем ситуація з захворюванням на коронавірус погіршується. Хвороба набирає стрімкого поширення і серед вчителів та учнів. До того ж, педагоги, які захворіли на COVID-19, мають витрачати власні кошти на лікування.
Проте влада Івано-Франківська вирішила підтримати вчителів, тому в місті педагогам, які хворіли на коронавірус, нададуть матеріальну допомогу. Про це розповіла заступниця міського голови Вікторія Дротянко під час онлайн-наради, яку опублікували у фейсбуці.
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Так, сума компенсації для вчителів – від 3000 до 5000 гривень, а залежатиме вона від складності захворювання та його перебігу.
За словами Вікторії Дротяненко, у міськраді планують компенсувати вчителям витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу.
Якщо хворобу перенесли вдома – це одна сума, якщо були значні витрати на лікування в лікарнях – інша. В середньому – від 3000 до 5000 гривень,
– наголосила вона.
Як вчителям отримати компенсацію? Для того, аби отримати матеріальну допомогу, потрібно подати відповідні документи до Департаменту освіти і науки. Згідно з рішенням, звідти їх передадуть до Департаменту соцполітики.
До слова, наразі відомо, що 66 вчителів вже подали заяву на матеріальну допомогу. А станом на 1 грудня в школах Івано-Франківську захворіли на COVID-19 37 вчителі та 22 учня.
Раніше Міністерство освіти і науки України повідомило, що на страхування вчителів коштів не передбачено. Проте, педагоги мають право на виплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності внаслідок захворювання на коронавірус.
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