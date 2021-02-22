Учителька, яка читала реп про біологію, звільнилася з роботи через знущання колег

Джерело:канал Simon
Учителька біології з Харківщини Ольга Халепа стала найкращим педагогом 2020 року через креативний підхід до навчання. Однак колеги освітянки не сприйняли її реп-уроки та жорстоко над нею знущалися.
На початку вересня 2020 року Халепа звільнилася зі школи в селі Яковлівка Лозівського району.
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За словами Халепи, колеги здійснювали на неї психологічний тиск.
Весь час блокували мої починання, мої проєкти. Було повне ігнорування. Це було пекло, якщо чесно. Коли в колективі знущаються, і адміністрація весь час пресує, ти просто ставиш крапку, пишеш заяву і йдеш,
– пояснила Халепа.
У цій школі педагогиня пропрацювала 13 років.
На місце Халепи досі нікого не знайшли, а біологію школярам викладає вчителька світової літератури.
Сама освітянка нове місце роботи теж не знайшла. Вона не знає, чи взагалі повернеться у сферу викладання.
"Я живу в сільській місцевості. Щоб прийняти якісь пропозиції, мені треба або змінити місце проживання, або кудись їздити. В цьому – головна проблема", – пояснила жінка.Зверніть увагу! Зараз Ольга Халепа веде свої канали у ютубі та телеграмі. Вона пояснює дітям цікаві факти про біологію читаючи реп. На неї підписані близько 4 тисячі користувачів.