Учителька, яка читала реп про біологію, звільнилася з роботи через знущання колег

Учителька біології з Харківщини Ольга Халепа стала найкращим педагогом 2020 року через креативний підхід до навчання. Однак колеги освітянки не сприйняли її реп-уроки та жорстоко над нею знущалися.

На початку вересня 2020 року Халепа звільнилася зі школи в селі Яковлівка Лозівського району.

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Це було пекло, – вчителька про булінг

За словами Халепи, колеги здійснювали на неї психологічний тиск.

Весь час блокували мої починання, мої проєкти. Було повне ігнорування. Це було пекло, якщо чесно. Коли в колективі знущаються, і адміністрація весь час пресує, ти просто ставиш крапку, пишеш заяву і йдеш,

– пояснила Халепа.

У цій школі педагогиня пропрацювала 13 років.

Біологію тепер викладає вчителька світової літератури

На місце Халепи досі нікого не знайшли, а біологію школярам викладає вчителька світової літератури.

Сама освітянка нове місце роботи теж не знайшла. Вона не знає, чи взагалі повернеться у сферу викладання.

"Я живу в сільській місцевості. Щоб прийняти якісь пропозиції, мені треба або змінити місце проживання, або кудись їздити. В цьому – головна проблема", – пояснила жінка.