Учителька "вигнала" учня з онлайн-уроку: в мережі розгорівся скандал – деталі
У Дніпрі вчителька від’єднала учня від онлайн-уроку через те, що він не хотів вмикати камеру і показувати своє обличчя. В мережі вже виник скандал, адже не всі підтримують дистанційне навчання.
Мама школяра у фейсбуці поділилася історією з її сином, якого вчителька «вигнала» з онлайн-уроку. Про це вона написала у спільності "Соборний район Дніпра".
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У повідомленні підкреслюється, що вчителька відключила акаунт дитини під час онлайн-уроку після того, як школяр відмовився включати камеру і показувати своє обличчя.
Чи має право вчитель видалити дитину з відео уроку через те, що він не включив камеру? Він присутній, слухає, відповідає на запитання вчителя! Але не хоче дитина показувати своє обличчя, не можу я його примусити,
– написала мама учня.
Учителька від'єднала учня від онлайн-уроку / Скриншот посту
Але в мережі через це розгорівся скандал. У коментарях користувачі висловлювали свою думку. Хтось звинувачував систему освіти, а деякі стали на захист вчителя:
"Мої діти зараз навчаються в Америці по Zoom, якщо вони не включають камеру, то їм знижують бали", "А де гарантія, що присутня на уроці саме ваша дитина, а не друг чи брат". "Що означає хоче або не хоче показувати обличчя? Якби він ходив в школу, то таких моментів не виникло б".
Але дехто критикує вчительку: "Показувати своє житло не кожен хоче", "Дитина присутня? Бере участь? Це головне, а у вчителя загострення синдрому наглядача в силу професійної деформації.. Сумно".
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