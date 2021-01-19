У Дніпрі вчителька від’єднала учня від онлайн-уроку через те, що він не хотів вмикати камеру і показувати своє обличчя. В мережі вже виник скандал, адже не всі підтримують дистанційне навчання.

Мама школяра у фейсбуці поділилася історією з її сином, якого вчителька «вигнала» з онлайн-уроку. Про це вона написала у спільності "Соборний район Дніпра".

Важливо Учні 9 та 11 класів повернуться до очного навчання, – Шкарлет

У повідомленні підкреслюється, що вчителька відключила акаунт дитини під час онлайн-уроку після того, як школяр відмовився включати камеру і показувати своє обличчя.

Чи має право вчитель видалити дитину з відео уроку через те, що він не включив камеру? Він присутній, слухає, відповідає на запитання вчителя! Але не хоче дитина показувати своє обличчя, не можу я його примусити,

– написала мама учня.



Учителька від'єднала учня від онлайн-уроку / Скриншот посту

Але в мережі через це розгорівся скандал. У коментарях користувачі висловлювали свою думку. Хтось звинувачував систему освіти, а деякі стали на захист вчителя:

"Мої діти зараз навчаються в Америці по Zoom, якщо вони не включають камеру, то їм знижують бали", "А де гарантія, що присутня на уроці саме ваша дитина, а не друг чи брат". "Що означає хоче або не хоче показувати обличчя? Якби він ходив в школу, то таких моментів не виникло б".

Але дехто критикує вчительку: "Показувати своє житло не кожен хоче", "Дитина присутня? Бере участь? Це головне, а у вчителя загострення синдрому наглядача в силу професійної деформації.. Сумно".