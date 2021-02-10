Учителька з Харківщини, яка записує для школярів реп, стала педагогом року

Ольгу Халепу з Харківської області визнали найкращим педагогом 2020 року. Вчителька стала популярною завдяки реп-урокам, які вона записує для своїх учнів.

Педагогиня з Лозівського району Харківщини потрапила в рейтинг всеукраїнського суспільно-політичного тижневика "Освіта".

Читайте також Фінал конкурсу "Учитель року – 2021" будуть проводити дистанційно

Як на відзнаку відреагувала сама вчителька

Нічого собі! Мене визнали кращим педагогом 2020 року. Здивована,

– написала Халепа.

Видання Kharkiv Today пише, що вчителька біології стала лауреаткою нагороди "Засвіти вогонь". Її жінці дали за інноваційний підхід до організації дистанційного навчання, винахід з початку карантину ефективного способу зробити урок не лише цікавим, але і захопливим.

Що відомо про креативність педагогині

Навесні 2020 року Ольга Халепа почала записувати реп-уроки з біології. Вона сама римує терміни для репу, а потім читає їх на відео.

Вчителька продовжує регулярно оновлювати свій ютуб-канал, публікуючи нові оригінальні уроки.

До теми Вчителька біології читає реп для учнів на Харківщині: цікаві відео

Реп-уроки Ольги Халепи: дивіться відео