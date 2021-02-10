Учителька з Харківщини, яка записує для школярів реп, стала педагогом року

Джерело:Фейсбук Ольги Халепи
Ольгу Халепу з Харківської області визнали найкращим педагогом 2020 року. Вчителька стала популярною завдяки реп-урокам, які вона записує для своїх учнів.
Педагогиня з Лозівського району Харківщини потрапила в рейтинг всеукраїнського суспільно-політичного тижневика "Освіта".
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Нічого собі! Мене визнали кращим педагогом 2020 року. Здивована,
– написала Халепа.
Видання Kharkiv Today пише, що вчителька біології стала лауреаткою нагороди "Засвіти вогонь". Її жінці дали за інноваційний підхід до організації дистанційного навчання, винахід з початку карантину ефективного способу зробити урок не лише цікавим, але і захопливим.
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