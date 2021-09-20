Учителів запрошують пройти онлайн-курс з української мови: кому він потрібен

Міністерство освіти запрошує вчителів хімії, фізики, математики та біології, які викладають у школах з навчанням мовами національних меншин, пройти безкоштовний курс з української мови.

Онлайн-курс "Українська для фізиків та ліриків" допоможе навчитися державної мови, удосконалити мовні та мовленнєві навички, а також поліпшити комунікацію з учнями державною мовою.

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Цей курс з української мови триватиме 20 години. Він охоплює вступ та три тематичні модулі, які складаються з 25 відеолекцій, практичних завдань і тестів:

Міжкультурний освітній діалог та український мовленнєвий етикет.

Мовна компетентність: як учитися вчити українську як державну мову.

Предметно-мовне інтегроване навчання як інструмент розвитку мовленнєвої компетентності.

Учасникам будуть доступні не лише відеолекції й завдання до них, а й матеріали та спілкування на форумі.

Під час проходження курсу учасники зможуть самостійно формувати власний графік навчання. Також буде доступна можливість спілкуватися з іншими педагогами.

Курс є підвищенням кваліфікації вчителів

У МОН наголосили, що "Українська мова для фізиків та ліриків" є курсом підвищення кваліфікації вчителів. Слухачі, які успішно пройдуть навчання, отримають відповідний сертифікат.

Реєстрація на курс вже триває, це можна зробити за посиланням. А безпосередньо навчання розпочнеться на освітній-платформі "Є-мова" 1 жовтня 2021 року.

До слова, Сергій Шкарлет заявив, що кожен вчитель має можливість заробити додатково 20% до зарплати. Для цього треба пройти сертифікацію. Так, у 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.