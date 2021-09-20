Онлайн-курс "Українська для фізиків та ліриків" допоможе навчитися державної мови, удосконалити мовні та мовленнєві навички, а також поліпшити комунікацію з учнями державною мовою.
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Цей курс з української мови триватиме 20 години. Він охоплює вступ та три тематичні модулі, які складаються з 25 відеолекцій, практичних завдань і тестів:
- Міжкультурний освітній діалог та український мовленнєвий етикет.
- Мовна компетентність: як учитися вчити українську як державну мову.
- Предметно-мовне інтегроване навчання як інструмент розвитку мовленнєвої компетентності.
Учасникам будуть доступні не лише відеолекції й завдання до них, а й матеріали та спілкування на форумі.
Під час проходження курсу учасники зможуть самостійно формувати власний графік навчання. Також буде доступна можливість спілкуватися з іншими педагогами.
Курс є підвищенням кваліфікації вчителів
У МОН наголосили, що "Українська мова для фізиків та ліриків" є курсом підвищення кваліфікації вчителів. Слухачі, які успішно пройдуть навчання, отримають відповідний сертифікат.
Реєстрація на курс вже триває, це можна зробити за посиланням. А безпосередньо навчання розпочнеться на освітній-платформі "Є-мова" 1 жовтня 2021 року.
До слова, Сергій Шкарлет заявив, що кожен вчитель має можливість заробити додатково 20% до зарплати. Для цього треба пройти сертифікацію. Так, у 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.