У Вільнюсі муніципалітет отримав інформацію щодо вчителів, які поширювали російську пропаганду під час уроків. А також публікували відповідні дописи на своїх сторінках у соцмережах.

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"Коли ми стали з'ясовувати ситуацію, вчителі подали заяви про звільнення. Зараз їх уже немає в школах. Проте звільнення за власним бажанням не заважає їм влаштуватися на роботу в іншій школі", – повідомив віцемер Вільнюса Томас Гульбінас.

За його словами, керівництво шкіл має виявляти таких людей та дбати, аби вони не працювали у закладі освіти. Не чекаючи, коли звернуться батьки.

Наразі повідомляється, про 2 таких вчителів.

Томас Гульбінас додав, що муніципалітет консультується з юристами щодо звільнення таких вчителів за статтею. Та намагається зробити так, аби вони не могли згодом влаштуватися в іншу школу.

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