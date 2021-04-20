Згідно зі статтею закону про відпустки за бажанням педагога у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку.

До теми Чи можуть продовжити навчальний рік через карантин: пояснення експерта

Окрім того, датою звільнення педагога-пенсіонера в такому випадку має бути останній день відпустки. Тоді вона буде оплачуваною.

Так, у разі звільнення працівника йому можуть надати невикористану відпустку за бажанням. Тоді чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Також держава гарантує учителям виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Якщо щорічна відпустка не надається до звільнення, тоді виплачується компенсація за невикористану відпустку, а виплата грошової допомоги не здійснюється.