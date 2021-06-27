Вчителі та літні канікули: 7 справ, які необхідно зробити під час відпустки

Вже незабаром вчителі підуть у довгоочікувану відпустку. Це чудовий час для відпочинку, щоб повернутися у вересні до школи сповненими сил та натхнення. Ми підготували для вас кілька ідей, які допоможуть провести літо.

Навіть якщо в деяких школах навчання продовжили червні, вже можна почати планувати незабутній відпочинок. Адже літо – це час, коли треба приділяти увагу собі та зробити те, про що давно мріяли.

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7 справ для незабутнього літа вчителя

Спати досхочу

Улітку можна нарешті не заводити будильник зранку та спати стільки, скільки душа бажає. Можна навіть змінити свій режим і перетворитися на сову, яка спить до обіду.

Не дивитися на календар

У перші дні відпустки не думати про те, що ще треба встигнути зробити, і до якої дати. Адже до самого вересня вчителю важливо відпочивати. І головна умова тут – забути про все та просто розслабитися.

Знайти час для себе

Тепер ви можете нарешті зробити всі справи, які весь час відкладали. До прикладу, якщо ви мріяли піти на курси танців, вокалу, підтягнути англійську, зайнятися спортом тощо – то час це здійснити.

А якщо ви просто мріяли нічого особливого не робити та провести літні місяці із родиною – тоді вперед. Зробіть це літо приємним для вас.



Вчителька відпочиває під час літніх канікул / Фото bal.pp.ua

Зарядитися позитивними емоціями

Спробуйте знайти час під час літніх канікул для поїздки на природу. Підійде будь-що: море, річка, озеро, ліс чи просто парк. Адже впродовж навчального року не просто вибратися на прогулянку.

А щоб було ще веселіше та цікавіше, візьміть із собою родину, друзів та обов’язково домашніх улюбленців.

Влаштувати щасливий день

Якщо ви мрієте по-справжньому відпочити, щоб набратися сил, влаштуйте щасливий день, в який будете піклуватися про себе.

Для цього складіть список речей, які викликають у вас захват, або подумайте, про що ви мрієте. І почніть реалізовувати все, що написано у списку з ранку до вечора. Присвятіть один день лише для себе.

Почитати хорошу літературу

Влітку радимо насолоджуватися приємними вечорами за читанням книг, і лише тих, які дійсно хочеться прочитати.

За час відпустки можна спокійно насолодитися хорошою літературою, а потім ще й обговорити сюжетні лінії у колі однодумців. І на якийсь час забудьте про методички, педагогічні монографії чи збірки порад від учителів.

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Забути, як тримати ручку

Проходьте повз канцелярські відділи у магазинах та поменше пишіть. Адже ви точно вели багато документації весь рік, тому зараз не беріть ручки до рук, поки не з’явиться необхідність у цьому.

А для повного релаксу непогано вимкніть сповіщення у класному чаті та беріть слухавку лише від друзів чи рідних.

Підбити робочі підсумки року

За цей навчальний рік ви провели безліч уроків, використали багато нестандартних методів та прийомів, відвідали цікаві педагогічні заходи тощо. Зберіть всі ці документи, презентації, фото в одну теку, розсортувавши матеріал за темами та напрямами.

Так, ви зможете ще раз пересвідчитись у тому, скільки зробили та поділитися досвідом із колегами.

Тож, відпочиньте за це літо, здійсніть свої мрії та наберіться сил, щоб з радістю розпочати навчальний рік та навчити школярів новим знанням.