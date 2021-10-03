Український лідер наголосив, що учитель – це не лише про те, щоб дати знання. Його місія є набагато глобальнішою.

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Учитель – це не лише про те, щоб дати знання. Учитель – це про велику сім'ю, де кожен учень стає твоєю дитиною,

– заявив Зеленський.

Президент адресував найтепліші вітання "всім, хто дарує нашим дітям мудрість, досвід і частинку свого серця й душі".

Зауважте! Привітав освітян зі святом також очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він заявив, що професія вчителя – одна з найвеличніших.

Президент вже привітав батька

Зеленський розповів, що ще у п'ятницю 1 жовтня телефонував татові, щоб привітати його з Днем працівника освіти. Батько українського лідера Олександр Зеленський – завідувач кафедри у Криворізькому економічному інституті.

За словами президента, зазвичай освітян вітають у п'ятницю напередодні свята.

Водночас Зеленський зізнався, що батько може образитися. Адже син був не першим, хто привітав його з цим святом.

Допис Зеленського:

​​Учитель – це не лише про те, щоб дати знання. Учитель – це про велику сім'ю, де кожен учень стає твоєю дитиною. Найтепліші вітання всім, хто дарує нашим дітям мудрість, досвід і частинку свого серця й душі!