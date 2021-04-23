Учитель року-2021: відомі імена переможців конкурсу

23 квітня 2021 , 14:45
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство освіти і науки

В Україні з 1 до 22 квітня тривав кінцевий тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021". Відбірковий етап визначив 12 переможців у кожній з номінацій. Всім переможцям буде присвоєно звання "Заслужений учитель України".

Конкурс "Учитель року" проходить щорічно для стимулювання активної участі вчителів у розвитку національної системи освіти, популяризації педагогічних здобутків і професійної майстерності.

До теми Підвищення кваліфікації вихователів: що повинен вміти педагог і які завдання є у програмі

Основними конкурсними випробуваннями фіналу стали:

  • Методичний практикум,
  • Урок,
  • Майстер-клас,
  • для керівників закладів освіти – “Фасилітаційна сесія” та “Проєкт”.

Учитель року-2021: імена переможців

Цьогоріч перемогу у конкурсі здобули вчителі у різних номінаціях.

У номінації "Керівник закладу освіти":

  • І місце – директорка Миколаївської школи №31 Аліна Архіпова;
  • ІІ місце – директорка Жовтанецького опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів Львівської області Жанна Король;
  • ІІІ місце – директорка київської гімназії №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка Алевтина Багінська.

У номінації "Математика":

  • І місце – вчителька математики Русанівського ліцею у Києві Людмила Харченко;
  • ІІ місце – вчителька математики Ліцею №7 міста Гайсин Вінницької області Ганна Дем’янюк;
  • ІІІ місце – вчителька математики Полтавської гімназії №17 Вікторія Ковалевська.

У номінації "Українська мова та література":

  • І місце – вчителька української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської області Катерина Молодик;
  • ІІ місце – вчителька української мови та літератури Заліщицької державної гімназії Тернопільської області Наталія Зубик;
  • ІІІ місце – вчителька української мови та літератури ліцею №2 у Житомирі Лілія Баранова.

У номінації "Трудове навчання":

  • І місце – вчитель трудового навчання у гімназії №23 у Вінниці Дмитро Луп’як;
  • ІІ місце – вчителька трудового навчання Отинійського ліцею в Івано-Франківської області Ольга Процак;
  • ІІІ місце – вчитель трудового навчання Мишковицької школи Великоберезовицької селищної ради на Тернопільщині Ярослав Михайленко.

Зазначимо, що наступного року конкурс "Учитель року" проводитиметься в таких номінаціях:

  • Основи правознавства,
  • Біологія,
  • Інформатика,
  • Музичне мистецтво.

Додамо, що всеукраїнський конкурс "Учитель року" започатковано указом Президента України 29 червня 1995 року. Переможцям присвоюється звання "Заслужений учитель України".

Автор: Марія Бондар