Учитель року-2021: відомі імена переможців конкурсу

В Україні з 1 до 22 квітня тривав кінцевий тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2021". Відбірковий етап визначив 12 переможців у кожній з номінацій. Всім переможцям буде присвоєно звання "Заслужений учитель України".

Конкурс "Учитель року" проходить щорічно для стимулювання активної участі вчителів у розвитку національної системи освіти, популяризації педагогічних здобутків і професійної майстерності.

До теми Підвищення кваліфікації вихователів: що повинен вміти педагог і які завдання є у програмі

Основними конкурсними випробуваннями фіналу стали:

Методичний практикум,

Урок,

Майстер-клас,

для керівників закладів освіти – “Фасилітаційна сесія” та “Проєкт”.

Учитель року-2021: імена переможців

Цьогоріч перемогу у конкурсі здобули вчителі у різних номінаціях.

У номінації "Керівник закладу освіти":

І місце – директорка Миколаївської школи №31 Аліна Архіпова ;

; ІІ місце – директорка Жовтанецького опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів Львівської області Жанна Король ;

; ІІІ місце – директорка київської гімназії №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка Алевтина Багінська.

У номінації "Математика":

І місце – вчителька математики Русанівського ліцею у Києві Людмила Харченко ;

; ІІ місце – вчителька математики Ліцею №7 міста Гайсин Вінницької області Ганна Дем’янюк ;

; ІІІ місце – вчителька математики Полтавської гімназії №17 Вікторія Ковалевська.

У номінації "Українська мова та література":

І місце – вчителька української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської області Катерина Молодик ;

; ІІ місце – вчителька української мови та літератури Заліщицької державної гімназії Тернопільської області Наталія Зубик ;

; ІІІ місце – вчителька української мови та літератури ліцею №2 у Житомирі Лілія Баранова.

У номінації "Трудове навчання":

І місце – вчитель трудового навчання у гімназії №23 у Вінниці Дмитро Луп’як ;

; ІІ місце – вчителька трудового навчання Отинійського ліцею в Івано-Франківської області Ольга Процак ;

; ІІІ місце – вчитель трудового навчання Мишковицької школи Великоберезовицької селищної ради на Тернопільщині Ярослав Михайленко.

Зазначимо, що наступного року конкурс "Учитель року" проводитиметься в таких номінаціях:

Основи правознавства,

Біологія,

Інформатика,

Музичне мистецтво.

Додамо, що всеукраїнський конкурс "Учитель року" започатковано указом Президента України 29 червня 1995 року. Переможцям присвоюється звання "Заслужений учитель України".