Конкурс "Учитель року" проходить щорічно для стимулювання активної участі вчителів у розвитку національної системи освіти, популяризації педагогічних здобутків і професійної майстерності.
До теми Підвищення кваліфікації вихователів: що повинен вміти педагог і які завдання є у програмі
Основними конкурсними випробуваннями фіналу стали:
- Методичний практикум,
- Урок,
- Майстер-клас,
- для керівників закладів освіти – “Фасилітаційна сесія” та “Проєкт”.
Учитель року-2021: імена переможців
Цьогоріч перемогу у конкурсі здобули вчителі у різних номінаціях.
У номінації "Керівник закладу освіти":
- І місце – директорка Миколаївської школи №31 Аліна Архіпова;
- ІІ місце – директорка Жовтанецького опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів Львівської області Жанна Король;
- ІІІ місце – директорка київської гімназії №34 "Либідь" ім. Віктора Максименка Алевтина Багінська.
У номінації "Математика":
- І місце – вчителька математики Русанівського ліцею у Києві Людмила Харченко;
- ІІ місце – вчителька математики Ліцею №7 міста Гайсин Вінницької області Ганна Дем’янюк;
- ІІІ місце – вчителька математики Полтавської гімназії №17 Вікторія Ковалевська.
У номінації "Українська мова та література":
- І місце – вчителька української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської області Катерина Молодик;
- ІІ місце – вчителька української мови та літератури Заліщицької державної гімназії Тернопільської області Наталія Зубик;
- ІІІ місце – вчителька української мови та літератури ліцею №2 у Житомирі Лілія Баранова.
У номінації "Трудове навчання":
- І місце – вчитель трудового навчання у гімназії №23 у Вінниці Дмитро Луп’як;
- ІІ місце – вчителька трудового навчання Отинійського ліцею в Івано-Франківської області Ольга Процак;
- ІІІ місце – вчитель трудового навчання Мишковицької школи Великоберезовицької селищної ради на Тернопільщині Ярослав Михайленко.
Зазначимо, що наступного року конкурс "Учитель року" проводитиметься в таких номінаціях:
- Основи правознавства,
- Біологія,
- Інформатика,
- Музичне мистецтво.
Додамо, що всеукраїнський конкурс "Учитель року" започатковано указом Президента України 29 червня 1995 року. Переможцям присвоюється звання "Заслужений учитель України".