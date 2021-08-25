Учитель фізики з Харкова став героєм України: що про нього відомо

Учителю фізики Харківського фізико-математичного ліцею №27 Іллі Гельфгату присвоїли звання героя України. Орден йому вручили на параді, присвяченому Дню Незалежності в Києві.

Почесне звання вчителеві було присвоєно за “визначні особисті заслуги перед Україною в розвитку освіти, впровадження інноваційних методів навчання та багаторічну плідну педагогічну діяльність”.

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Хто такий Ілля Гельфгат

Ілля Гельфгат – автор і співавтор багатьох збірників задач, довідників, методичних посібників. Також він систематично проводить навчальні методичні семінари на базі ліцею для інших вчителів, щорічно організовує фізико-математичний фестиваль.

Серед випускників вчителя – кандидати та доктори наук, учителі, керівники підприємств.

Окрім того, Ілля Гельфгат цього року підготував багатьох переможців українських та міжнародних олімпіад із фізики. А з 30 абітурієнтів Харкова, які склали ЗНО на 200 балів, 15 навчаються саме в цьому фізико-математичному ліцеї.

Також Іллю Гельфгата нагороджували орденом "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів та нагрудним знаком "Відмінник народної освіти".



Вчитель Ілля Гельфгат отримав нагороду / Фото ліцею №27

Хто ще з освітян отримав високі державні нагороди

Василь Кремень (академік та президент Національної академії педагогічних наук України) – орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня

Василь Лазоришинець (директор держустанови “Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М. Амосова” – орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Елла Лібанова (директорка Інституту демографії і соціальних досліджень імені М. Птухи) – орден княгині Ольги І ступеня.

Марія Байляк (професорка кафедри Прикарпатського університету ім. В. Стефаника) – орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Наталія Виноград (завідувачка кафедри Львівського медичного університету ім. Д. Галицького), Оксана Линів (диригентка) та Олеся Яскевич (керівниця ГО «Бачити серцем” – орден княгині Ольги І ступеня.

До слова, учитель психології з США зробив свої уроки мрією для дітей. Його секрет досить простий – крім цікавих тем, він дозволяє школярам вивчати сни на практиці – тобто спати за партами.