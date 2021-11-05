Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук вважає, що найважливішою функцією центрів кар’єри має стати аналіз ринку праці, зокрема можливостей, які він пропонує, та вмінь, які потрібні для успішного працевлаштування.

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Такі центри мають допомогти молоді не тільки знайти свою першу майбутню роботу, але й підготуватись до початку кар’єрного шляху.

Це можна досягти мети лише за міцної співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та місцевою владою. Ми закликаємо місцевих управлінців і бізнес проявляти ініціативу та долучатись до розвитку центрів кар’єри,

– зазначив Гарбарук.

Основними функціями центрів кар’єри є:

організація та проведення консультування учнів і випускників профтехів,

розвиток підприємницької ініціативи,

інформування молоді про основні тенденції ринку праці та вимоги роботодавців.

Планується, що центри будуть вивчати динаміку попиту на відповідні професії та формувати рекомендації для керівників закладів щодо державного та регіонального замовлення.

Також ці центри співпрацюватимуть з підприємствами та організаціями для отримання об’єктивної оцінки якості підготовки учнів профтехів.

До слова, у МОН наголосили, що впродовж останніх років зростає тенденція щодо кількості вступників до профтехів. Так, набір вступників за два роки збільшився майже на 10%. До профтехів зарахували у 2021 році понад 105 тисяч вступників.

Рейтинг найпопулярніших професій у профтехах, які обирають вступники:

кухар,

водій,

кондитер,

слюсар,

зварювальник.

Окрім того, з 1 січня 2022 року студенти профтехів будуть отримувати більшу стипендію. Так, розмір мінімальної академічної стипендії збільшиться з 490 до 1250 гривень на місяць.