Інцидент трапився 6 грудня після уроків близько 14:30. Директор школи №35 Віктор Арват каже, що дев'ятикласниця сама вирішила піти на такий експеримент.

До теми Додали антисептик в колу: в Одесі школярку отруїли однокласники

За його словами, два роки в школі діти користуються антисептиком через карантин, але нікому на думку не спадало його куштувати.

А тут 9 клас. Дівчинка експериментувала, з'ясовувала, чи змінить колу колір, якщо додати антисептик, чи змінить кола смак, чи ні,

– розповів Віктор Арват.

Коли про це дізналися педагоги та шкільна медсестра, вони викликали швидку допомогу. Скарг не було, але про всяк випадок дівчинку забрали до лікарні, поспостерігали за нею і вже за кілька годин вона була вдома.

Після цього випадку у школі проведуть роз'яснювальну роботу з учнями.

Важливо! Антисептик "АХД 2000" містить ізопропанол, головна небезпека якого полягає в тому, що при потраплянні в організм він швидко перетворюється на ацетон, тобто стає смертельно небезпечним для людини.



Отруєння відбувається навіть при невеликій кількості ізопропанолу всередину: достатньо випити всього 50 мілілітрів продукту для того, щоб викликати сильне сп'яніння і гостру токсикологічну реакцію.

До слова, днями у школі на Київщині вісьмом ученицям стало погано через різкий запах невідомої рідини, яку їхні однокласники знайшли на сміттєзвалищі. За даними поліції, рідиною із різким запахом є антисептик.

Текст публікації з телеграм-каналу:

"Дев'ятикласниця випила антисептик у школі сама, ніхто їй нічого не підмішував", – директор школи №35. Як з'ясувалося, інцидент трапився вчора після уроків близько 14:30. Про це розповів директор школи №35 Віктор Арват.

"Два роки в школі користуються цим антисептиком і нікому на думку не спадало його пробувати. А тут 9 клас. Дівчинка експериментувала, з'ясовувала, чи змінить колу колір, якщо додати антисептик, чи змінить колу смак чи ні", – розповів Віктор Миколайович.

Коли про це дізналися педагоги та шкільна медсестра, вони викликали швидку допомогу. Скарг не було, але про всяк випадок дівчинку забрали до лікарні, поспостерігали за нею і вже за кілька годин вона була вдома. Після цього випадку у школі проведуть роз'яснювальну роботу.