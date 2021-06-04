Учениця випадково натиснула на кнопку балончика, після чого вона підійшла до вчителя і розповіла про все.

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Через це до гімназії викликали екстрені служби порятунку. Вони евакуювали понад 750 дітей та провітрили три поверхи школи. Незабаром дітей знову пустять до класів.



Дітей евакуювали зі школи у Харкові / Фото РедПост

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав. А учениця 7 класу пояснила, що перцевий балончик їй дали батьки для самооборони.



До слова, 28 квітня в одеській школі №22 під час уроку трапився конфлікт між учнем і вчителькою. На відео помітно, як вчителька підходить до учня, а той розпилює їй в обличчя перцевий балончик.

Згодом у соцмережах однокласники хлопця розповіли, що він зробив це через погрозу вчительки "подзвонити до матері школяра", адже та нещодавно померл