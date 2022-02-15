Дівчинка послизнулася та зламала хребет

Інцидент із ученицею 5 класу школи №15 у Мелітополя Настею Тарасовою стався ще 14 січня. Разом із мамою вони зайшли у двір школи, але дорогою дівчинка послизнулася і впала на спину.

До теми У Мелітополі учениця послизнулася на шкільному подвір'ї та зламала хребет: їй прописали мазь

Школярку відразу завезли до травмпункта, де лікар виписав мазь та направив дівчинку до хірурга.

А ось хірург Лікувально-діагностичного центру запідозрив у Насті компресійний перелом хребта. Знімки МРТ підтвердили побоювання. Діагноз – компресіонний перелом п'яти хребців грудного відділу.

Після цього дівчинку госпіталізували до Запорізької обласної лікарні. Але й тут мамі довелося добиватися того, щоб це організувала лікарня – адже спочатку їй запропонували зробити це за власні гроші.

У школі звинуватили ученицю

Через місяць, 14 лютого, мати школярки отримала від адміністрації школи "акт про нещасний випадок", який склала відповідна комісія. Члени комісії, до якої увійшли два заступники директора та громадський інспектор з охорони праці, підписали документ ще 19 січня.

Згідно з актом, школярка сама винна у події. "Висновок комісії: нещасний випадок стався через необережність дитини", – вказано в акті.

Серед профілактичних заходів для запобігання подібним "нещасним випадкам" комісія доручила класному керівнику 5-Б, де навчається Настя, провести з дітьми бесіду про правила поведінки під час ожеледиці.



Висновок комісії щодо інциденту у школі / Фото "РІА Мелітополь"

Мама дівчинки стверджує, що тротуар та шкільне подвір'я у момент падіння школярки не були оброблені протиожеледними матеріалами. За її словами, того дня посипали лише сходи, а на прилеглій території було дуже слизько. Але в документі про це жодного слова.

Відео падіння дитини

Видання "РІА Мелітополь" оприлюднило запис моменту падіння Насті із камери спостереження. На кадрах видно, що мати тримає дівчинку за руку, але не встигає зреагувати, коли та падає на спину.

Поки дитину намагаються привести до тями, у дворі з'являється чоловік із відром і починає щось не поспішаючи розкидати рукою.

Дивіться момент падіння школярки у Мелітополі:



У міському управлінні освіти та управлінні охорони здоров'я повідомляли, що з цієї події призначено перевірки. Наразі новин від чиновників немає.

Який зараз стан у школярки

Мама постраждалої школярки Вероніка каже, що їй довелося замовляти приватний медичний автомобіль, щоб привезти доньку додому із Запорізької обласної лікарні. Крім того, за її словами, за два тижні самопочуттям дівчинки ніхто не поцікавився.

Зараз Настя прикута до ліжка і не може навіть сидіти. Лікарі кажуть, що лікування та подальша реабілітація після такої складної травми буде тривалою. Дівчинці як мінімум рік доведеться провести в горизонтальному положенні. Для Насті виготовили спеціальний корсет, який утримуватиме пошкоджені хребці у стабільному положенні.

До слова, вчителька англійської мови з Харківської спеціалізованої школи №77 під час урок заламувала руку учневі та тягнула його класом. За цей вчинок їй виписали догану. Деталі інциденту – читайте у статті.