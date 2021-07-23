Випускниця подала апеляцію через результат на ЗНО-2021 з історії та відстояла 200 балів

Випускниця Черкаського фізико-математичного ліцею Тетяна Новаківська подала апеляцію на результат ЗНО-2021 з історії України і домоглася збільшення балів до 200 за цей тест.

Проректорка Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогів Наталія Лісова розповіла історію про те, як одна учениця подавала апеляцію щодо резкльтату ЗНО.

До теми Випускниця подала апеляцію через завдання на ЗНО-2021, але в неї забрали 12 балів

Через звернення її роботу переглянули, і за висновками апеляції Тетяні зарахували найвищі двісті балів з історії України.

Чому випускниця подала апеляцію

Дівчина спочатку за результатами тестування отримала 198,5 балів.

Але, за словами мами випускниці Алли Новаківської, донька подала апеляцію, бо знала, що все написала правильно і була впевнена у своїх відповідях.

Тетяна розповіла, що їм видали картки результатів і скановані копії бланків відповідей. Вона залишила відповідь на всі питання, але на картці показувало, що їй не зарахували одне завдання.

Це було завдання, де треба було вписати три із семи правильних відповідей. Цифри були написані нечітко, тому компютер їх не прочитав. Я була впевненою в тому, що все виконала правильно, тому вирішила захищати свої бали,

– сказала дівчина.

Додамо, що дівчина планує вступати до столичного університету.

Що про Тетяну кажуть у ліцеї

Учитель фізико-математичного ліцею Василь Івангородський запевняє, що учениця має хорошу пам'ять та нестандартний підхід до навчаня.

"Дівчинка із сім'ї лікарів, талановита, креативна, з нестандартним мисленням. Тані вдалося поєднати хорошу пам'ять із творчим підходом та працелюбством, що і дало такий результат", – зазначив педагог.

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Вчитель каже, що у закладі профільні предмети – математика та інформатика, тому декого з освітян здивувало, що там учні змогли отримати двісті балів з історії.

А Наталія Лісова зізнається, що цього року в Черкаській області 15 "двохсотбальників".

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.