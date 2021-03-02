Учениць запрошують взяти участь у конкурсі з IТ-підприємництва: приз – 15 тисяч доларів
Українських школярок віком від 10 до 18 років запрошують взяти участь у міжнародному конкурсі з IТ-підприємництва Technovation. Переможці отримають 15 тисяч доларів та поїздку в США на світове змагання.
Джерело:Освітній портал
Де можна зареєструватись на конкурс? Реєстрація доступна до 12 березня за цим посиланням. Після реєстрації протягом 3 місяців учасниці мають сформувати команди, обрати ментора та працювати над розробленням прототипу мобільного додатку, який повинен розв’язувати певну соціально важливу проблему.
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Регіональний пітч (представлення) проєктів в Україні відбудеться у травні-червні 2021 року.
Що потрібно робити, для участі у конкурсі?
За словами організаторів, дівчата спочатку мають зібрати команду від 2-5 осіб. Після цього:
- обрати глобальну проблему, яка дійсно турбує їх та суспільство;
- обрати рішення, яке вирішить дану проблему;
- скласти бізнес-план (приклад можна знайти на сайті в розділі Curriculum);
- створити додаток;
- готуватися до пітчу (представлення свого додатку).
Що таке TechnovationЦе глобальна освітня організація, яка надає можливість дівчатам та сім'ям стати лідерами.
Зокрема, програма Technovation Girls залучає молодих дівчат (віком 10-18) стати технологічними підприємцями та лідерами. За підтримки волонтерів-наставників дівчата будуть працювати у командах, щоб створювати мобільні програми, які вирішують реальні проблеми.
Докладніше про конкурс читайте тут.
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