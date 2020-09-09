Міністерство освіти і науки оприлюднив довідник, який передбачає план дій для педагогів у випадку, якщо хтось з їхніх учнів зіткнеться з кібербулінгом в інтернеті. Як правильно на це реагувати вчителям – читайте нижче.

МОН спільно з освітнім проєктом #stop_sexтинг презентувало довідник "Рекомендації щодо онлайн-безпеки для вчителів, психологів та керівників шкіл", передає пресслужба відомства.

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У МОН наголосили, що довідник розроблено для того, щоб вчителі та психологи знали, як правильно реагувати та вчасно надавати допомогу у випадках, коли дитина стає жертвою протиправних дій в інтернеті.

Ознаки того, що дитина має небезпечну взаємодію в онлайні

дитина переживає певний травматичний досвід та потребує допомоги ;

; дитина віддаляється від однокласників та тих, з ким більше часу проводила разом;

дитина виглядає депресивною – не комунікує з оточуючими, проявляє пасивність;

– не комунікує з оточуючими, проявляє пасивність; спостерігається замкнутість та однотипові відповіді на питання від дорослих;

батьки можуть скаржитись на те, що дитина зникає з дому;

дитина різко видалила всі свої профілі у соцмережах тощо.

5 правил, як вчителям реагувати на те, що учень зіткнувся з онлайн-булінгом

Дитина, яка зіштовхнулась з онлайн-ризиком потребує підтримки, без осуду чи критики. Не надавайте ситуації зайвого розголосу в школі – не робіть із цього скандал чи публічне обговорення, оскільки це ще більше травмує дитину. Вирішення ситуації потребує включеності як адміністрації школи, так і батьків дитини. Для збереження доказів постраждала дитина має зробити скрін переписки, де видно, кому і коли були надіслані матеріали. Важливо зупинити поширення такого контенту через видалення зображень у діалогах дитини, у хмаросховищах, на пристроях тощо.

Більше про те, що робити вчителям у випадку онлайн-булінгу, секстингу, онлайн-грумінг – читайте у довіднику.

До слова, згідно з дослідженням у 2019 році в Україні, кожна третя дитина готова зустрітися із онлайн-другом у реальному житті. І лише 15% українських батьків знають, що робити, зіткнувшись із проблемою в інтернеті.