Поліція розшукала "мінера" та поспілкувалась з ним. За його вчинок відповідальність нестимуть батьки.

До теми У кількох містах України учнів переводять на дистанційку через псевдомінування

Учень 9 класу "замінував" 4 школи

Підліток зателефонував до поліції та повідомив про “мінування” двох шкіл. "В яких саме містах він не уточнив й швидко кинув слухавку", – зазначили у поліції. А тому правоохоронці евакуювали чотири навчальних заклади у Черкасах та Смілі (оскільки там є школи, номери яких вказав хлопець).

Під час перевірки правоохоронці не знайшли вибухівки, проте встановили особу "мінера". Ним виявився учень 9 класу однієї із шкіл у місті Сміла.



Підлітка, який "замінував" 4 школи вже затримали

Чому підліток таке вчинив

Підліток пояснив поліції, що повідомив про "замінування" школи, щоб їхній навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.

Поліція уже поспілкувалась з опікунами хлопця. Правоохоронці наголосили, що за дії неповнолітніх відповідають їхні батьки.

Також наразі правоохоронці продовжують роботу над тим, щоб з'ясувати, хто кілька днів поспіль "мінував" навчальні заклади Черкас.

Яке покарання за псевдомінування? За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).



Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. А якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.

До слова, в закладах освіти та навколо них часто трапляються надзвичайні ситуації. Саме від умінь та навичок учнів та вчителів залежить їхнє життя та здоров’я. Як діяти в різних надзвичайних ситуаціях – читайте у статті.