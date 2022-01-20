Поліція розшукала "мінера" та поспілкувалась з ним. За його вчинок відповідальність нестимуть батьки.
До теми У кількох містах України учнів переводять на дистанційку через псевдомінування
Учень 9 класу "замінував" 4 школи
Підліток зателефонував до поліції та повідомив про “мінування” двох шкіл. "В яких саме містах він не уточнив й швидко кинув слухавку", – зазначили у поліції. А тому правоохоронці евакуювали чотири навчальних заклади у Черкасах та Смілі (оскільки там є школи, номери яких вказав хлопець).
Під час перевірки правоохоронці не знайшли вибухівки, проте встановили особу "мінера". Ним виявився учень 9 класу однієї із шкіл у місті Сміла.
Підлітка, який "замінував" 4 школи вже затримали
Чому підліток таке вчинив
Підліток пояснив поліції, що повідомив про "замінування" школи, щоб їхній навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.
Поліція уже поспілкувалась з опікунами хлопця. Правоохоронці наголосили, що за дії неповнолітніх відповідають їхні батьки.
Також наразі правоохоронці продовжують роботу над тим, щоб з'ясувати, хто кілька днів поспіль "мінував" навчальні заклади Черкас.
До слова, в закладах освіти та навколо них часто трапляються надзвичайні ситуації. Саме від умінь та навичок учнів та вчителів залежить їхнє життя та здоров’я. Як діяти в різних надзвичайних ситуаціях – читайте у статті.