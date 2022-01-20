Поліція розшукала "мінера" та поспілкувалась з ним. За його вчинок відповідальність нестимуть батьки.

До теми У кількох містах України учнів переводять на дистанційку через псевдомінування

Учень 9 класу "замінував" 4 школи

Підліток зателефонував до поліції та повідомив про “мінування” двох шкіл. "В яких саме містах він не уточнив й швидко кинув слухавку", – зазначили у поліції. А тому правоохоронці евакуювали чотири навчальних заклади у Черкасах та Смілі (оскільки там є школи, номери яких вказав хлопець).

Під час перевірки правоохоронці не знайшли вибухівки, проте встановили особу "мінера". Ним виявився учень 9 класу однієї із шкіл у місті Сміла.


Підлітка, який "замінував" 4 школи вже затримали

Чому підліток таке вчинив

Підліток пояснив поліції, що повідомив про "замінування" школи, щоб їхній навчальний заклад перевели на дистанційне навчання.

Поліція уже поспілкувалась з опікунами хлопця. Правоохоронці наголосили, що за дії неповнолітніх відповідають їхні батьки.

Також наразі правоохоронці продовжують роботу над тим, щоб з'ясувати, хто кілька днів поспіль "мінував" навчальні заклади Черкас.

До слова, в закладах освіти та навколо них часто трапляються надзвичайні ситуації. Саме від умінь та навичок учнів та вчителів залежить їхнє життя та здоров’я. Як діяти в різних надзвичайних ситуаціях – читайте у статті.