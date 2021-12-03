Учень виклав відео про вчительку в інстаграм: як покарали через його витівки батьків

Матір учня Вичівського ліцею на Рівненщині викликали до суду за витівки сина. Хлопець вчиняв булінг щодо вчительки – писав образливі слова у її адресу в інстаграмі.

Внаслідок цього педагогиня могла бути отримати шкоду психічному або фізичному здоров’ю. Справу розглядали в суді в Зарічному.

До теми У Хмельницькому вчителька цькувала учнів: виганяла з уроків, примушувала бігати, матюкала

У судовому засіданні мати хлопця частково визнала вину у вчиненому правопорушенні. Вона пояснила, що в той час коли її син їв у класі, зайшла вчителька.

Вона спізнилася на урок і почала кричати на нього та змусила викинути їжу. У результаті між ними виник словесний конфлікт. Пізніше вона дізналася, що її син опублікував в інстаграмі відео відносно цієї вчительки.

Мати повідомила, що син вибачився перед вчителькою.

Яке рішення прийняв суд? До адміністративної відповідальності матір не притягнули, оскільки закінчився термін для накладення адміністративного стягнення.

До слова, на Херсонщині учениця 8 класу стала жертвою кібербулінгу від однокласників. Підлітки створили її фейкову сторінку в інстаграмі та знущалися з дівчини. Зокрема, публікували фото учениці з різними підписами нецензурного характеру та малювали на сторінці непристойні речі.