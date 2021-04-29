Учень розпилив перцевий балончик на вчительку: директорка і психолог прокоментували інцидент

Адміністрація школи №22 в Одесі, де восьмикласник Данило розпилив перцевий балончик просто в обличчя вчительці, прокоментувала інцидент. Там наголошують, що учень має нестабільний емоційний стан через смерть матері, про що вчителька не знала.

У школі розповіли, що конфлікт стався через те, що вчителька вимагала від учня дістати зошит і працювати на уроці.

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За словами директорки Оксани Смирнової, вчителька математики Тетяна Скрипник в цьому класі була на заміні і не знала сімейних обставин хлопчика, у якого недавно померла мама.

Окрім того, директорка підтвердила, що фраза "слава богу, що матері немає" – це вигадка, і педагогиня такого не говорила.

Водночас шкільна психологиня Олександра Мельник розповіла, що учень усвідомлює те, що був не правий і пояснює свій вчинок переживаннями.

Вчора я спілкувалася з ним, йому була надана психологічна допомога. За весь період, що я працюю в школі, не було ніяких скарг на цю дитину з боку вчителів та однокласників. Він пояснює свою поведінку складним емоційним станом після смерті матері,

– зазначила вона.

За її словами, восьмикласник Данило зараз знаходиться в пригніченому і нестабільному психологічному стані, йому потрібна реабілітація, і до навчального процесу він зараз повернутися не може.

У школі додають, що Тетяна Скрипник працює в навчальному закладі з 1996 року. За словами директорки, вчителька має хорошу репутацію в школі і шанована випускниками.

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