У школі розповіли, що конфлікт стався через те, що вчителька вимагала від учня дістати зошит і працювати на уроці.
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За словами директорки Оксани Смирнової, вчителька математики Тетяна Скрипник в цьому класі була на заміні і не знала сімейних обставин хлопчика, у якого недавно померла мама.
Окрім того, директорка підтвердила, що фраза "слава богу, що матері немає" – це вигадка, і педагогиня такого не говорила.
Водночас шкільна психологиня Олександра Мельник розповіла, що учень усвідомлює те, що був не правий і пояснює свій вчинок переживаннями.
Вчора я спілкувалася з ним, йому була надана психологічна допомога. За весь період, що я працюю в школі, не було ніяких скарг на цю дитину з боку вчителів та однокласників. Він пояснює свою поведінку складним емоційним станом після смерті матері,
– зазначила вона.
За її словами, восьмикласник Данило зараз знаходиться в пригніченому і нестабільному психологічному стані, йому потрібна реабілітація, і до навчального процесу він зараз повернутися не може.
У школі додають, що Тетяна Скрипник працює в навчальному закладі з 1996 року. За словами директорки, вчителька має хорошу репутацію в школі і шанована випускниками.
Що відомо про цей інцидент: коротко
- Конфлікт між учнем і вчителькою трапився 28 квітня в одеській школі №22 під час уроку. На відео помітно, як вчителька підходить до учня, а той розпилює їй в обличчя перцевий балончик.
- Згодом у соцмережах однокласники хлопця розповіли: все було через погрозу вчительки "подзвонити до матері школяра", хоча та давно померла.
- Поліція кваліфікувала подію як хуліганство і завела на 15-річного Данила кримінальну справу. Якщо його провина буде доведена, сім'я повинна сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А максимальна санкція статті – до 5 років обмеження волі.