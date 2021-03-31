Під Полтавою 12-річний школяр помер просто під час перерви між уроками. Ймовірно, дитина впала з високого ганку школи.

Трагедія сталася 30 березня у школі села Лука. Правоохоронці з'ясовують обставини і причини смерті дитини, а також вивчають медичну документацію школяра.

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Вчителі одразу викликали швидку медичну допомогу. Медики намагалися врятувати хлопця, але всі зусилля виявилися марними.

Хлопчик помер на місці пригоди. Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу, яка повинна визначити причину смерті.

За неофіційною інформацією видання "Лохвиця News", причиною смерті хлопчика в школі могло стати падіння з високого ганку парадного входу, який у зимовий час закритий.

Але поки невідомо, чи сам учень впав зі сходів, чи його штовхнув хтось з школярів. Поліція проводить опитування свідків.

До слова, нещодавно учень 11 класу зі Запоріжжя потрапив до реанімації після того, як під час перерви у школі з ним сталася клінічна смерть. Врятувати життя дитині лікарі не змогли.