Очевидці розповіли, що хлопець підпалив петарду і хотів викинути її, але не встиг.

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Тож, вона розірвалася у його руках. В школу одразу викликали швидку допомогу. Зараз 14-річний школяр знаходиться у відділенні швидкої допомоги.

В мережі оприлюднили відео з місця події, яке зняли очевидці. На ньому видно петарду та сліди крові біля парти учня. Подивитися відео – можна за цим посиланням.

До слова, кілька місяців тому через небезпечні розваги з петардою серйозних травм зазнала 10-річна дівчинка з Кременчука. З рваною раною руки її госпіталізували до місцевої дитячої лікарні. Деталі – читайте тут.