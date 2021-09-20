Тягав за волосся та подряпав вухо: у Києві вчителя трудового навчання звинуватили у побитті учня

В столичній школі у Солом’янському районі вчитель нібито побив п’ятикласника. Директорка закладу освіти підтвердила, що інцидент дійсно був, та наголосила, що там перевіряють всі обставини і обов’язково покарають вчителя у випадку доведення провини.

Інцидент стався ще 15 вересня у школі № 279. Після уроків 11-річний Матвій Гевельчук розповів батькам, що вчитель трудового навчання – 56-річний Ігор Снігірьов – побив його.

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Вчитель побив учня 5 класу

За словами дитини, педагог тягав його за волосся, подряпав вухо та штовхнув. Школяр каже, що вчитель обурився на нього після того, як помилково вирішив, що той порушує дисципліну в класі. Він, начебто, підійшов до хлопця, схопив за волосся та вухо.

Мама Матвія каже, що інші учні 5 класу були свідками бійки. Вчитель заявляє, що це наклеп.

Я вирішила розібратися в ситуації та поговорила з вчителем в той же день. Він пояснив мені, що начебто дитина вигадала, що її побили, та все спростував. Також вчитель припустив, що, можливо, мій син побився з кимось з однолітків на перерві,

– розповіла мати учня Світлана.

Проте батьки Матвія Гевельчука вже написали заяву до школи, поліції та показали сина медикам.

У школі конфлікт підтвердили

Директорка школи Леся Дорош підтвердила журналістам, що такий інцидент дійсно був, і вона про нього дізналась від класного керівника 5 класу. Директорка каже, що з’ясує всі обставини конфлікту.

Яке покарання отримає вчитель

Адміністрація школи зауважила, що у випадку підтвердження провини, вчителю загрожує догана, а у найгіршому випадку – звільнення.

Директорка уточнила, що вчитель трудового навчання Ігор Снігірьов працює у цій школі п’ять років. За цей час на нього не надходило жодної скарги.

До слова, директорку школи, яка називала учня бараном, ображала та хотіла зачинити у клітці, суд Запоріжжя визнав винною у булінгу. Проте її просто оштрафували на 850 гривень, а сільська рада заявила, що директорка відповідає займаній посаді.