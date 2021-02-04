Якісна підготовка до ЗНО: в Україні запустили проєкт "Слухай", де є аудіотвори з літератури

Освітній проєкт "Слухай" від Мінцифри – це найбільша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою, які озвучували українські зірки. Зокрема, там є перелік з 60 аудіокниг із творами української літератури, які входять до програми ЗНО. Їх можна прослухати безкоштовно.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

У Мінцифри наголосили, що на карантині всі перейшли на навчання онлайн. А проєкт "Слухай" влучив просто в ціль – там озвучені книги з програми ЗНО в аудіоформаті.

До теми Перевірте себе: оприлюднили онлайн-тести ЗНО з попередніх років

Знайти українські аудіокниги, які варто прочитати за програмою ЗНО, можна за цим посиланням.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет також підтримав освітній проєкт.

Увесь світ вчиться жити в умовах пандемії коронавірусу. Україна – не виняток. Ми створюємо низку проєктів, які допомагають учням та студентам здобувати знання під час дистанційного навчання,

– сказав Шкарлет.

Він нагадав, що вже є один спільно реалізований проєкт – платформа "Всеукраїнська школа онлайн".

За його словами, новий освітній проєкт "Слухай" допоможе учням випускних класів готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання в будь-який час. Окрім того, аудіокниги будуть корисними й для молодших школярів.

Додамо, що цю ідею підтримали українські зірки. Вони озвучили тексти книг. Зокрема, можна впізнати голоси Олени Кравець, Євгена Кошового, Лілії Ребрик, Даши Астаф'євої та інших зірок.

Автор проєкту та громадський діяч Олександр Барабошко запевняє, що “Слухай” – це бібліотека нового покоління з великою соціальною місією: зробити освіту більш інклюзивною та пристосованою до нового світового порядку.

ЗНО з української літератури:– дивіться за посиланням

До слова, 5 лютого почалася р еєстрація на основну сесію ЗНО-2021 та триватиме до 5 березня включно. Як зареєструватися на тестування та які предмети обрати – читайте у матеріалі.