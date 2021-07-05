Творчий конкурс – це вступне випробування для вступу на фахового молодшого бакалавра (для вступу в коледж) чи бакалавра (для вступу у виш).

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Терміни творчих конкурсів

Для вступників на бюджет творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 1 по 13 липня 2021 року включно, за графіками, що затверджені у виші, який і проводить конкурси.

У період з 14 по 23 липня заклади вищої освіти можуть проводити додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт.

На які спеціальності треба проходити творчий конкурс

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які завершили школу, що підтверджується відповідним документом (атестатом або довідкою закладу середньої освіти).

Творчі конкурси проводяться при вступі на такі спеціальності:

Архітектура та містобудування,

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво,

Дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн"),

Дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)"),

Дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища"),

Дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн"),

Музичне мистецтво,

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,

Сценічне мистецтво,

Фізична культура і спорт,

Хореографія.

Випробування з фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах проводяться при вступі на спеціальності:

Безпека державного кордону,

Військове управління (за видами збройних сил),

Державна безпека,

Забезпечення військ (сил),

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності),

Озброєння та військова техніка,

Пожежна безпека,

Правоохоронна діяльність.

Як оцінюють результати творчого конкурсу? Результат творчого конкурсу оцінюють за шкалою, визначеною умовами прийому на навчання до закладів освіти та правилами прийому відповідного вишу.

Оцінку за творчий конкурс обчислюють як суму отриманих балів за кожний тур конкурсу (турів не може бути більше ніж два).

Водночас вступники, які отримали оцінку нижче за мінімально встановлений приймальною комісією бал на одному з них, не допускаються до участі в наступному турі творчого конкурсу.

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