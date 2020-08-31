Для сучасної людини вміння креативно мислити і підходити до виконання завдання творчо – необхідна навичка. У плані винахідливості, знаходження несподіваних, креативних рішень дитячий розум, не обтяжений обмеженнями, правилами може дати фору багатьом дорослим. Однак для того, щоб виховати і розвинути це вміння, потрібно зародити насіння творчості ще в дитинстві.

Знання та навички, які ми здобуваємо у перші роки життя, визначають наше майбутнє. Це закладений фундамент, на якому в результаті будуються всі наші досягнення як в особистому житті, так і в професії. Сучасні батьки прагнуть всіляко розвивати своїх дітей і приділяти достатньо уваги не тільки фізичному та інтелектуальному розвитку, але й творчим здібностям. Ми підготували кілька корисних порад для вас.

Найпростіше правило для всіх – хоча б не заважайте і не забороняйте "бути дитині самій собою". Якщо вам не зрозумілі її захоплення, її багатий світ, де панує уява і фантазія, це скоріше ваша проблема.

Стимулюйте спонтанну творчість

Дитина не доїла кашу і почала ложкою виводити фігури? Або намалювала помадою на дзеркалі ваш портрет? Поясніть, що краще робити це в альбомі, але не сваріть. Дзеркало і руки можна легко відмити, одяг випрати, шпалери переклеїти, а ось заново прищепити інтерес до спонтанної творчості буде набагато складніше.

Давайте дітям різні матеріали для малювання – олівці, фарби, крейду, а також пластилін і пісок. Не обмежуйте її простором прямокутного аркуша – виріжте коло або трикутник, розгорніть непотрібний рулон шпалер або зробіть у дитячій кімнаті стіну, де дитина зможе малювати.

Творіть разом

Тут лише одна умова – дайте дітям більше свободи. Але альбом повинен бути не простим, а з малюнками. Нехай дитина сама вирішує, яким кольором, що і де намалювати. Не поправляйте її та не робіть зауважень, так ви тільки руйнуєте креативність. Вона – маленький художник. Сприйняття маленької дитини спонтанне і неупереджене, і в цьому його цінність. Буде краще, якщо ви станете направляти, але ніяк не нав'язувати їй своє бачення.

Для створення альбому вам знадобиться власне сам альбом або великий лист паперу, який можна розмалювати, наклеїти на нього фото та повісити на стіну. Крім того, потрібні кольорові олівці й фломастери та самі фотографії. Тут маємо невеличку рекомендацію, яка стане у нагоді – фотопапір від Canon. В асортименті безліч варіантів, які дозволять вашій дитині максимально проявити креативність. Тут ви знайдете клейкий фотопапір, який можна легко переклеїти на іншу поверхню, щоб поміняти фото місцями. Також є магнітний папір, який зручно кріпиться на металеві поверхні.

Дитині важливо бачити, що ви цінуєте її творчість. Оберіть будь-який малюнок вашого чада, сфотографуйте або відскануйте його та роздрукуйте на спеціальному папері для термоперенесення, а потім перенесіть малюнок на одяг. Так ви не лише продемонструєте, що творчість вашої малечі справді важлива для вас, але й оновите свій гардероб.

Оберіть спільні фотографії разом з дитиною, видрукуйте їх самотужки на домашньому принтері та створіть власний фотоальбом, сімейний куточок, прикрасьте холодильник або футболку.

Заохочуйте ігри, що розвивають уяву

Вчіть дитину придумувати асоціації і нові незвичайні способи застосування знайомих предметів. Потрібно показати багатогранність всього, що її оточує. Відмінний спосіб – ігри з великими картонними коробками. Дайте її дитині, і нехай вона сама вирішить, що це: секретна база суперагентів, телепорт на Марс або зачарований замок. Підхопіть фантазію і підіграйте: принесіть кілька іграшок – знайдіть шолом відважного астронавта, зробіть ноутбук з коробки від цукерок для шпигуна або станьте поні для маленької принцеси.

Робіть разом фотокниги, незвичайні альбоми з вирізками з журналів і улюбленими наклейками. Нехай дитина сама зафіксує придуману історію, ви разом повинні надрукувати фотографії та вклеїти їх у альбом, підписати нотатки, доповнивши історію. Тут вам на допомогу прийде безліч варіантів якісного фотопаперу, який ви можете використати, застосувавши власну креативність також. Так невигадливо дитина зможе зрозуміти, що таке сюжет і композиція, розвиток подій і кульмінація.

Вчіть дитину спостерігати за навколишнім світом

Щоб сформувався візуальний смак, показуйте дітям фільми та мультфільми, читайте книги з якісними ілюстраціями, відвідуйте музеї і частіше бувайте на природі. Розглядайте, спостерігайте, записуйте, робіть замальовки та фотографуйте все разом – так навіть у дитини почне формуватися поняття про гармонію і естетику, і буде вироблятися смак. Найбільш яскраві моменти фіксуйте на фото та кріпіть на холодильник за допомогою магнітного фотопаперу, а ми підкажемо де його знайти.

Всі заняття повинні приносити задоволення

Не ставте на меті виховати видатного музиканта чи режисера. Це тільки зашкодить. Найголовніше у творчості – пізнання, яке приносить щастя і задоволення. Тому стежте за тим, щоб заняття подобалися дитині. В жодному разі не перевантажуйте дітей гуртками та секціями. Перенапруження і надлишок інформації негативно позначаються на нервовій системі. Дитячий мозок швидко вбирає знання, але коли відчуває, що переповнений, то перестає сприймати нову інформацію.

Використовуйте сучасні технології

Не бійтеся давати дітям в руки гаджети. З їх допомогою можна не тільки гратися і дивитися мультфільми, а й вчитися малювати в спеціальних додатках, співати, освоювати музичні інструменти, розвивати уяву й логіку. Це теж навчання, просто в новій формі, можливо, більш зрозумілій і звичній дітям покоління тачскрінів.

Беріть участь у творчих онлайн конкурсах, якщо дитині до душі змагання. Це не тільки спосіб спробувати свої сили на новому рівні, а й можливість знайти близьких за духом людей і нових друзів.

Вірте у свою дитину

І це найголовніше! Проводьте виставки її досягнень. Для цього організуйте виставковий простір: це може бути стіна у дитячій кімнаті, полотно з пробки, рами для картин, як у музеї, або красива стрічка, куди можна причіплювати малюнки на прищіпки. Також чудово підійде холодильник, на який можна кріпити фото на магнітному папері. Якщо дитина займається прикладною творчістю, зробіть більше полиць, а якщо танцює й співає – подіум-сцену. Так вона буде розуміти, що ви нею пишаєтеся, і усвідомлювати, що її творчість має цінність.

Якщо у дитини щось не виходить, підтримуйте її, допомагайте йти до зазначеної мети. Не сваріть за помилки і невдачі – це і так болісно для дітей, а якщо дорікати почнете ще й ви, ситуація лише погіршиться.