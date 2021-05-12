Цілував та торкався до грудей: на Тернопільщині вчитель домагався учениць 7 класу

У Тернопільській області вчитель музики Вербівського навчального закладу чіплявся та домагався учениць. Стало відомо, що він цілував дітей у губи та торкався до їхніх грудей.

Цю справу вже передали на розгляд прокуратури. Про це йдеться у постанові Бережанського районного суду.

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Батько однією учениці 7 класу розповів, що вчитель музики домагався його доньки упродовж останніх трьох років. Проте дівчинка весь цей час нічого не розповідала батькам про насильство.

Згодом вона поскаржилася своїй подрузі, яка теж стала жертвою педагога. Після цього дівчинка про все розповіла своїй мамі.

Під час засідання суду батько постраждалої учениці 7 класу сказав, що вчитель музики під час уроків обіймав дитину та цілував її в губи.

Під час уроків музики він обіймав її проти волі. Коли вона перейшла у 6 клас, цей вчитель просунув руку її під светр і зловив її рукою за груди. Вона, злякалася та вибігла з класу, однак про це нікому не розповідала, бо боялася,

– відповів її тато.

Вже коли дівчинка була у сьомому класі, вчитель музики знову просунув руку їй під одяг та торкався її грудей. Окрім того, він обіймав ученицю та періодично цілував в губи. Зі слів дівчинки стало відомо, що вчитель музики її 6 разів цілував в губи.

Постраждала від цього вчителя й інша дівчинка. Мама розповіла, що педагог домагався її доньки. Через такі дії вчителя музики учениця відмовляється відвідувати школу.

Вчитель 8 лютого викликав дитину до класу музики, де почав обіймати без її згоди. Він підійшов ззаду до неї, обхопив її двома руками, притулив до себе і торкався її грудей. 12 березня він викликав доньку до класу та поцілував в губи,

– розповіла вона.

За кілька днів цей вчитель знову покликав її малолітню доньку до свого кабінету та цілував у губи.

Зазначимо, що у поліції справу про сексуальне насильство над дітьми розслідували як булінг. Проте через нові факти, які розповіли батьки дітей, справу передали у прокуратуру. Зараз триває розслідування.

До слова, в Херсонській області інтимні фото 13-річної учениці потрапили до шкільного чату, і це спричинило цькування з боку однокласників. Зрештою дівчинка закрилася у собі та відмовилася відвідувати школу.