Міністерство освіти і науки України хоче запровадити низку нововведень. Зокрема, серед цілей на 2021 рік, мовиться про педагогічну інтернатуру. Також планують запустити електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів.

Крім цього, назвали основні цілі для загальної середньої освіти, передвищої та вищої освіти. Про це повідомили у пресслужбі МОН, мовиться в "Інтерфакс-Україна".

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Середня освіта

Серед основних цілей у сфері загальної середньої освіти, над якими працює відомство:

затвердження освітньої програми для 5 – 9 класів, яка відповідатиме держстандарту базової загальної середньої освіти;

продовження реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів";

робота над підвищенням оплати праці для освітян;

запровадження педагогічної інтернатури.

Що таке педагогічна інтернатура? Так, молоді вчителі мають мати педагогів-наставників – вчителів з тим же профілем, які мають, як правило, досвід роботи не менше п’яти років. Педагоги-наставники надаватимуть супровід та підтримку впродовж першого року роботи вчителя.



Педагогу-наставнику передбачається доплата до 20% його посадового окладу.

Вища освіта

Серед цілей у сфері фахової передвищої та вищої освіти, над якими працює Міносвіти:

затвердження та впровадження стратегії розвитку вищої освіти на 10 років наперед;

впровадження е-ліцензування діяльності у сфері вищої освіти;

підписання кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для підтримки реформ у сфері вищої освіти;

здійснення запуску електронної системи моніторингу працевлаштування випускників вищих закладів освіти;

розробка та запуск Єдиної міжвідомчої електронної платформи у сфері набору іноземних студентів.

Сфера науки

Серед цілей міністерства у сфері науки та інновацій: