Цікавіше з розбишаками, – інтерв'ю з вчителькою про мотивацію учнів і зарплати педагогів

Педогогам дуже важливо бути з дітьми на одній хвилі. Попри те, що не варто обирати собі улюбленців, цікавіше працювати з розбишаками.

Про це сказала вчителька англійської мови Олена Білецька. Також в інтерв'ю 24 каналу вона розповіла про любов до своєї роботи, зарплати педагогів та стосунки зі школярами.

Про роботу вчителя

Чому ви вирішили стати викладачем?

Любов до школи в мене народилася ще, мабуть, з трьох років. Моя мама працює вчителькою. Коли я не хотіла йти до садочку, вона була змушена брати мене з собою до школи.

Це було найбільше щастя, тому що кожний урок – щось нове. Також я хотіла стати співачкою. Але потім вирішила, що на урок, наприклад, іноземної мови це також можна використовувати.

Чи був у вас момент, коли хотіли кинути роботу?

Був із самого початку. Вчитель – дуже відповідальна професія. Були певні сумніви, чи дійсно я хороша вчителька. Коли потрапила (у школу – 24 канал) і зрозуміла, що діти – це відповідальність, то таке запитання виникало.

Я стала впевненішою, зрозуміла, що люблю свою роботу. А якщо вчитель любить свою роботу, то це успіх до гарного результату.

Про мотивацію та самоосвіту

Як ви мотивуєте своїх учнів вивчати англійську мову?

Я мотивую їх тим, що можна подорожувати, ходити на шопінг. Мовляв, ти гарно володітимеш англійською мовою і всюди домовишся. Також якщо хочеш навчатися у вищому навчальному закладі, обов'язково треба складати іспит, зокрема іноземну мову.

Мотивація відбувається із самого початку. Я пояснюю діткам, для чого вони вивчають (мову – 24 канал) і як класно користуватися своїми знаннями.

Чи навчається вчитель чомусь від своїх учнів?

Вчитель навчається постійно, насамперед сленгу. Діти часто говорять "хайпова тема". Я іноді перепитую, що це таке. Діти постійно мотивують займатися самоосвітою.

Дуже важливо бути з ними на одній хвилі, цікавитися їхніми інтересами.

Навіть якщо ми вчимо пісні на уроках англійської мови, я намагаюсь вчити з ними пісні зі зрозумілим змістом та цікаві для них.

Чим насправді учителі займаються в учительській?

Вчителі в учительській не відпочивають. Ми постійно ходимо із паперовими журналами, зараз в нас є і електронні. Коли в нас є "віконечко", ми можемо нібито попити кави. Але постійно займаємось якоюсь писаниною – даними, звітами. В учительській вчителі працюють.

Чи правда, що вчителі чекають на канікули більше, ніж учні?

Так. На канікулах ми не відпочиваємо, а працюємо, але в тиші.

Чому дзвоник – лише для вчителя?

Я не можу сказати, що він – саме для вчителя. Як правило, його чекають учні. Буває, що вчитель не встигає надати інформацію щодо домашнього завдання чи якихось змін. Тому діти, попри дзвінок, чекають, щоб вчитель сказав, що дійсно час вийти на перерву.



Скільки в середньому заробляє вчитель?

Нарахування відбувається так: якщо ти працюєш у Києві – 20% муніципальна доплата. Плюс, іде стаж – надбавки відбуваються відповідно до того, скільки років ти відпрацював.

Я вчитель першої категорії, то загалом це 12 – 15 тисяч, в середньому 12 тисяч.

Чи доводилось вам списувати у школі? Чи користувалися шпаргалками?

Хочу визнати, що так. Списувала і у школі, і в коледжі. Коли ти пишеш шпаргалки, то краще запам'ятовуєш. Коли я їх писала – то не так часто користувалася ними, але вони допомагали мені просто закріпити матеріал, який я вивчала упродовж навчального року. Шпаргалки є в дечому корисними, але не завжди.

Про учнів

Чи є у вас улюбленці в школі?

Чесно кажучи, я дійсно люблю всіх, намагаюсь любити. Не можна виділяти teacher's pet – улюбленця. Адже йому буде незручно серед однокласників.

Мені цікавіше з розбишаками. Ці дітки дуже активні.

Коли ти даєш їм певні доручення, мотивуєш їх робити певну роботу, вони дуже стараються не підвести. Я допомагаю цій дитині, направляю її на правильний шлях і мені це цікаво.

Як поводитись молодому викладачеві, якщо йому зізнається в коханні учень?

В мене таке було. Треба дати зрозуміти учневі, що довкола дуже багато гарних дівчат його віку. Жодним чином не образити. На моєму прикладі, я подякувала, сказала: "Мені дуже приємно, що в тебе є симпатія до мене. Ти мені теж дуже приємний як людина".

Водночас пояснити (треба – 24 канал), що в житті буде дуже багато кохань, гарних дівчат. Тому, мовляв, не марнуй час, придивляйся до подружок-однокласниць.

Яку найважливішу пораду ви могли б дати батькам першокласників?

Підтримувати дітей, не бути байдужими до їхніх страхів. Оскільки я сама мама, маю двох діток, то розумію, як важко після роботи виділити час, запитати, як минув у дитини день, чи не має вона страхів, проблем. Можливо, вона щось не зрозуміла.



Дуже важливо спілкуватись із дитиною. Якщо раптом щось не виходить, не треба жодним чином ображати її, мовляв, вона якась не така, порівнювати з друзями. Можна порівнювати лише з ними самими. Тобто (необхідно – 24 канал) підтримувати, заохочувати, мотивувати і жодним чином "не відрізати крила", які є у всіх першачків.

Про плюси і мінуси роботи

Що вам найбільше подобається у вашій роботі?

Подобається все. Я приходжу у школу і знаю, що повинна залишити свій поганий настрій біля входу, на вулиці. Мене мотивує це не думати ні про що погане, забути про негаразди і розуміти, що тебе чекають.

Боюсь наврочити, але мені щастить. Мої дітки мене зустрічають щоранку з усмішкою, з обіймами. Більша частина дітей хоче навчатися, а ті, які не хочуть навчатися, я намагаюсь знайти такий підхід, щоб в них дійсно було бажання.

Що найбільше дратує?

Дітки ніколи не дратують. Іноді (дратує – 24 канал) недбалість певних батьків. Це одразу відчувається, коли дитина приходить і їй не вистачає спілкування. На перерві вона просто просить поговорити. Мені дійсно прикро за цих діток, тому що вони повинні бути наповнені ласкою, любов'ю і увагою.

Дорогі мої учні, дуже хочу передати вам великий привіт – 4-А, 4-Б, 4-Г, 5-Г, 6-А і 6-Б класам. Ви у мене найкращі. I love you so much.