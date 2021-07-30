Українка Антоніна Малей описала власний досвід навчання її доньки в англійській школі. Але мама зізнається. що не всі українські батьки в Британії поділяють її захоплення місцевою освітою.

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Вибір школи

Антоніна разом з сім'єю кілька років тому переїхала до Лондона. Там вона вирішила обрати для доньки Ясі найближчу початкову школу (primary school). "Найближча була змішана, ще вікторіанська школа, відкрита 1903 року. Вона сяяла величезними білосніжними вікнами й мала окремі старомодні входи для хлопчиків і дівчаток", – сказала вона.

За словами Антоніни, у Лондоні кожна школа регулярно перевіряється та отримує рейтинг: outstanding (відмінна), good (хороша) тощо.

Як потрапити до лондонської школи:

Лист до районної ради

Мама розповідає, що для того, аби потрапити до школи, вони мали спочатку написати листа до місцевої райради (council), зазначивши найбажанішу школу. За тиждень батьки отримали позитивну відповідь і пішли до школи.

Шкільна форма та інвентар

Цікаво, що всі англійські школи мають власну форму, але батьки можуть просто купити у звичайних магазинах чорні чи сірі спідниці, білі гольфи, футболки та чорні черевики. Також діти мають фірмову теплу кофта з лого школи та наплічник.

Решту надає школа: зошити, різні навчальні матеріали, канцелярські товари (кожну дитину на сидінні чекає пенал з олівцями, ножицями, клеєм, транспортиром тощо,

– каже мама.

У школі немає лінійок чи смартфонів

Перший день школи настав п’ятого вересня. Цікаво, що для Англії типово починати освітній процес не першого числа і не в понеділок.

"У початковій школі не було жодних лінійок, бантів, квітів чи урочистостей. Як і щоранку, батьки привели дітей і пішли по справах", – згадує Антоніна Малей.



Так виглядає шкільний клас у Лондоні / Фото Texty

За її словами, школа виявилась невеликою – по одному класу на паралелі (всього шість класів) і клас особливих діток (хоча деякі з них вчаться у звичайних класах).

У нашому класі 20 дітей, і Яся вже з першого дня знала, хто відсутній, бо зранку вчителі роблять перекличку і вставляють список у спеціальне місце біля дверей. Це на випадок непередбачених ситуацій, типу пожежі, щоб точно знати кількість присутніх у класі,

– зазначає мама.

Ще одне правило: дітям заборонено приносити до школи смартфони та користуватися будь-якими гаджетами, окрім планшетів, які видаються для виконання завдань.

У старшій школі це теж під забороною: смартфони вилучають і штрафують – але їх можна приносити й залишати у своїй шкільній шафці.

Батьків штрафують за дитячі прогули

Українка розповідає, що уроки у лондонській школі розпочинаються о дев’ятій ранку, хоча пандемія внесла корективи: класи «розкидали» на різний час, щоб зберігати дистанцію.

Спізнюватись не можна, в деяких школах за запізнення можуть не пустити до школи й оштрафувати за прогул. Наприклад, моя знайома мусила заплатити штраф за пропущений без поважної причини день – 50 фунтів,

– додає українка.

Інколи штрафи стягують з кожного з батьків, якщо обоє працюють. У школі, де навчається Яся теж штрафують, але батьки можуть зателефонувати зранку до школи і просто пояснити причину відсутності дитини.

А як тільки починають уроки, шкільна брама зачиняється на замок. Біля входу є паркінг, де діти залишають свої велосипеди чи самокати.

Прискорений курс для новачків

Українка наголошує, що на кожен клас виділено по два-три вчителі: основний і асистент. Цікаво, що перше півріччя асистентка займалась з іноземними дітьми самостійно.

Мама зізнається, що спочатку було дуже важко. "Підготовка Ясі була вмінням трохи рахувати, трохи читати українською, писати своє ім’я, а тут для дітей школа почалась з п’яти років, однолітки вже строчили твори на кілька сторінок і самостійно читали", – каже Антоніна.



Донька Антоніни Яся їде до школи у формі / Фото Texty

Протягом перших тижнів Яся на уроках не розуміла нічого і на другий день плакала на шкільному подвір’ї, відмовляючись заходити у клас. Але з часом вона знайшла собі друзів та швидко адаптувалася.

Так, вже за пів року дівчинка почала виправляти мої помилки в англійській мові та коригувати вимову.

Шкільна рутина

За словами мами, у лондонській школі є два основні предмети – математика й англійська мова. До цього додаються спеціальні предмети.

Наприклад, у п’ятому класі це географія щопонеділка, комп’ютерінг (інформатика) щовівторка, дизайн та технології у середу, наука – по четвергах й "арт" щоп'ятниці. Діти працюють у групах по 4 – 6 учнів.

Цікаво, що математичні завдання намагаються переносити в реальне життя. То треба знаходити вдома прямі кути, то вигадати власний напій, виміряти складники та вирахувати загальну місткість.

А на уроці англійської мови поєднано і літературу, і граматику. Спочатку всі разом проходять якусь книжку, потім обговорюють прочитане і пишуть на задану тему твір або малюють ілюстрацію.

Серед улюблених уроків у Ясі – програмування, діти виконують різні завдання, зокрема кодують на code.org. Нещодавно Яся з гордістю показувала мені свого танцюючого кота і розказувала, як вона програмувала дії в грі angry birds. Часто уроки поєднуються,

– зізнається українка.

В школі уроки науки – це досліди та експерименти. Там вони жбурляють у борошно каміння, щоб зрозуміти, як на місяці утворюються кратери, або намагаються втопити це каміння у воді та оцті тощо.

Взагалі, за словами мами, учням пропонується багато самостійної роботи. Наприклад, під час космічного тижня треба було зробити презентацію на довільну тему.

Цікаві завдання у школі Лондона:

Під час дослідження певної теми на уроках історії дітям пропонують в іграх приміряти на себе ролі інших людей. Перед Днем пам’яті в листопаді в класі читали книжки про війну і виготовляли паперові маки, після чого влаштували «бомбардування»: вчителі накрили стільці якимсь брезентом, діти там сховались, а дорослі стукали по ньому тенісними ракетками. На географії діти малюють мапу свого району, позначаючи основні орієнтири: річка, школа, парки, цвинтар, а потім вирушають на прогулянку цими місцями. Також була "військова" екскурсія: дітям роздали мапу бомбардувань, і під час прогулянки слід було дослідити, куди 80 років тому впали бомби. На уроках релігієзнавства вивчають власне релігії: розшифровують основні символи, малюють інтер’єр синагоги та підписують головні священні предмети тощо.

Також дітей заохочують до читання. Так, у кожного учня є читацький щоденник, який необхідно вести щодня: щось читати та записувати свої враження.

Уроки – в школі, вдома – відпочинок

Домашній завдань у початковій школі в Лондоні практично немає. Це дає можливість дитині гуляти на свіжому повітрі та витрачати час на хобі поза школою.

Та певна домашня робота все ж є: щотижня дається список з 10 – 15 слів, які треба вміти писати правильно (диктант у школі щоп'ятниці) і двічі на тиждень треба самому вибрати завдання зі списку.

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Додамо, що шкільні канікули у Лондоні починаються наприкінці липня, вони "розкидані" потроху по всьому навчальному році.

Батьківські збори

"Окремий позитивний момент англійської школи для мене – це мінімум комунікації. Розмова з учителем відбувається, лише коли виникає реальна потреба. Є батьківський чат, але ним не зловживають", – каже Антоніна.

Водночас загальні збори відбуваються раз на пів року, як правило там вчителька коротко розказує, що розумного планують вивчити за цей час і чи будуть якісь екскурсії.

Також кожного півріччя відбуваються індивідуальні батьківські збори. На зустріч з учителем “тет-а-тет” виділяється десять хвилин, за які вашу дитину встигають похвалити по всіх предметах.

Знайомство зі старшою школою

За словами мами, в англійській початковій школі діти навчаються шість класів, приблизно з 5 до 11 років. Далі треба обирати старшу школу.

Цікаво, що деякі школи запрошують молодших учнів на знайомство в надії отримати нових студентів. “Наш клас провів на такій екскурсії цілий день, відвідав кілька уроків і пообідав”, – каже українка.