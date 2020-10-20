У сучасному та динамічному світі екологічна проблема з кожним роком набуває все більш глобального масштабу. Тому українські школярі вигадали нові проєкти, які допоможуть зменшити кількість пластику та викиди вуглекислого газу.

17 жовтня відбулася онлайн-конференція TEDx JAS Countdown, на якій школярі поділилися своїми розробками, передає видання "Українська правда".

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Зараз однією з важливих екологічних проблем в Україні є утилізація та перероблення відходів, тому багато науковців працюють у цьому питанні. Вони намагаються знайти нові винаходи, направлені на зменшення кількості використаного пластику та викиду вуглекислого газу в довкілля. В цьому намагалися допомогти і школярі.

Проєкти школярів, які допоможуть очистити країну

Поліна Деркач

Дівчина запропонувала використаний поліетилен повторно використати для процесу виготовлення деталей для сільськогосподарської техніки. Адже такий матеріал відрізняється довговічністю, тому його можна довго експлуатувати.



Поліна Деркач / Фото Освіта Нова

Авторка проєкту стверджує, що з 10 кілограм очищеного поліетилену можна отримати до 200 деталей невеликого розміру.

Єлизавета Столярчук

Школярка пропонує цікаву ідею для перероблення відходів із залучення сонячної енергії. Це допоможе очистити планету та водночас є енергоефективним варіантом. Органічні відходи будуть перероблятися у біопаливо, а полімерні – у дизельне.



Єлизавета Столярчук / Фото Освіта Нова

Як це буде відбуватися? За допомогою хімічної реакції – піролізу, коли при температурі 500-600 градусів та нестачі кисню органічні сполуки розпадаються і переходять до стану газу чи палива. Процес відбувається в спеціальній установці, яка має вигляд сферичного сонячного колектора з піролізною камерою для накопичення відходів.

За допомогою такої технології можна переробляти пластик, органічні відходи та полімери. В результаті можна отримати до 20% газу та 25% дизельного палива від відходів.

Едуард Шкуліпа

Він пропонує зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу за допомогою оптимізації часу, коли машина стоїть у заторах або на перехресті. Цього можна досягти, удосконаливши систему регулювання світлофорів в кожному місті.



Едуард Шкуліпа / Фото Освіта Нова

Так, автор вигадав зчитувати масу та швидкість кожного автомобіля, що рухається дорогою за допомогою віртуальних смуг або спеціальних електромагнітних датчиків, та передавати їх на основний комп’ютер. Він, у свою чергу буде вирішувати, який з напрямків повинен рухатися першим для зменшення викидів вуглекислого газу.

Тамара Паламар

Її проєкт називається Your turn – вибір на користь екологічних пакувань та екопродуктів. Він створений для того, аби приносити бонуси людям, які купують продукти, що виростили екологічно або доставляли їх в упаковці, яку можна переробити.



Тамара Паламар / Фото Освіта Нова

Так, на упаковках або ж на зворотній стороні меню в ресторані, буде QR-код, який допоможе людям зайти на сторінку, де буде знижка, яка залежатиме від закладу та інформація про те, яким людям чи якій екосистемі вони допомогли.

За словами Тамари, люди зможуть користуватися цим додатком під час відвідування певного закладу чи супермаркету. Це означає, що вони купуватимуть продукти в екоупаковці, і в такий спосіб зможуть зменшити кількість викидів сміття.