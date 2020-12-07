Підручник створює автор, а видавництво його редагує, друкує та передає експертам Інституту модернізації змісту освіти. Але хто і за якими критеріями обирає експертів, які перевіряють навчальну літературу та скільки це коштує?

Видання "Освіторія" вирішило розібратись, чому в українських підручниках так часто знаходять помилки і фейки та як створюється шкільна література.

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Нещодавно виник скандал з підручником хімії для 9 класу, в якому радили лікувати рак содою. Але не про всі помилки завжди відомо, іноді вони можуть роками відлежуватись на сторінках навчальної літератури, допоки хтось уважний не помітить цього.

Тому варто розібратися, на якому етапі створення шкільних підручників щось може піти "не так" і хто несе відповідальність за помилки.

Які етапи проходить підручник, перш ніж потрапити до учнів

Автор на замовлення видавництва працює над рукописом

Авторський колектив, який працюватиме над створенням підручника, обирає видавництво. Але на це завжди дають замало часу. Так на підготовку профільних підручників для 8 класу МОН у 2020 році виділило лише 75 днів – від часу оголошення конкурсу до кінцевого терміну подачі проєктів.

Окрім того, авторам за це платять малі гонорари. Вони розраховуються наразі з розрахунку мінімальної заробітної плати – а це близько 5 тисяч гривень.

Над підручником працює видавництво

Українські видавництва відповідають за якісне змістове наповнення підручників, ілюстрації, якість паперу. Чудово, якщо після випуску підручника видавництво співпрацює зі вчителями й надає методичну підтримку.

До того ж, процес перетворення рукопису на друкований примірник – це кропітка справа. Так, спочатку на рукопис чекає "загальна вичитка", а потім до справи береться фаховий редактор, який передає вдруге вичитаний рукопис літературному редактору. Після цього головний редактор затверджує рукопис до друку.



Рукопис шкільного підручника / Фото bodyboxfitness

За словами видавця Олександра Панаріна, найчастіше всі перелічені процеси доводиться проводити в турборежимі. "Підлаштування під стислі терміни подачі проєкту може негативно вплинути на якість та сприяти появі одруківок у виданні", – каже видавець.

Цікаво, щоб закласти кошти в бюджет на друк нових підручників, Мінфін розраховує ціну одного підручника – а це лише 45 гривень. Саме такі гроші платить МОН за один екземпляр навчальної літератури. Це ціна з урахуванням друку підручників і поліграфічних послуг.

Скільки коштує експертиза підручника? Експерти зізнаються, що кожна експертиза підручника проходить за кошт видавця і коштує 42 000 гривень. Якщо підручник експертизу не пройде, гроші видавцеві не повернуть.

ІМЗО проводить експертизу підручників

Після цього підручники перевіряють експерти з Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО). Хоча ще рік тому під егідою МОН запрацювала ще одна організація – Інститут розвитку освіти (їм доручили експертизу підручників для 4 класу). Але влітку 2020 року установа відмовилась від завдання та передала його ІМЗО.

Хто і як відбирає експертів, які вирішують долю підручників? Експертизу кожного підручника здійснюють 8 експертів. Хто їх обирає? Спеціальна комісія – це можуть бути працівники МОН, ІМЗО, працівники закладів вищої освіти, вчителі і методисти, представники ГО.

Імена обраних експертів є анонімними. До складу експертів залучені вчителі, науковці й методисти з навчальних предметів. А ще — психологи, дизайнери, спеціалісти з антидискримінаційної експертизи.

Яку саме експертизу проводять обрані експерти?

Науково-методичну;

Психолого-педагогічну;

Антидискримінаційну;

Дизайнерську;

Перевірку майнових прав на використання підручника.

Час, відведений на експертизу підручників для 4 класу, становить 30 календарних днів, для підручників 8 класу — 37 календарних днів. Експертний висновок має бути розгорнутим і обґрунтованим. Якщо підручник не отримає 75% від максимально можливої кількості балів, він не пройде до етапу оцінювання вчителями.

Вчителі обирають підручники

В ІМЗО запевнили, що основною підставою для видання і друку підручника за кошти державного бюджету є узагальнений результат вибору підручника закладами освіти.



Шкільні підручники для учнів / Фото "Дзеркало тижня"

Але повну версію навчального посібника вчитель все одно не зможе прочитати. На цьому етапі відбору освітянам надають фрагменти електронної версії підручника.

Друк підручників за державний кошт

Після того, як вчителі обрали найкращі варіанти підручників, колегія МОН розглядає перелік підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету. До зазначеного переліку включаються підручники, які за результатами ІІ етапу конкурсу отримали результат вибору понад сорок тисяч.

Друк підручників, що отримали результат вибору від 10 000 до 40 000 можуть частково фінансуватись державою, якщо видавництво надасть гарантійний лист про співфінансування. Перед друком підручник ще раз переглядають профільні методисти ІМЗО.

Вже після цього підручник прямує до поліграфії, де офіційно "народжується". Він готовий завойовувати мозок учнів.