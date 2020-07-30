У більшості областей України вже дозволили відновити роботу дитячих садочків. Для батьків, чиї діти не мають змоги повернутися у дошкільні заклади, є багато можливостей навчати своїх дітей вдома. Зокрема, відеоуроки YouTube дозволять дітям цікаво провести час та дізнатися багато нового.

Десять цікавих відеоуроків для дітей дошкільного віку, які можна використовувати під час вимушеного карантину, пропонує Osvitoria.media.

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Завдання допоможуть дітям цікаво провести час та збагатитися новими знаннями.

Що навчаться дошкільнята завдяки відео

назв пальців на руках;

рахувати до п’яти та двадцяти;

розрізняти геометричні фігури;

вивчать місяці й пори року;

послухають дитячі пісні, вірші;

зможуть спробувати себе в іграх-вікторинах;

дізнаюся, що говорять тварини.

Мультик, який навчить дітей назв пальців на руках

Вчимося рахувати. Їжачок вчиться рахувати до 20

Дитячі пісні українською мовою

Вірші для дітей

Ігри-вікторини для дітей 3 – 5 років

Геометричні фігури для дітей

Відео для дітей про те, як говорять тварини

Мультфільм "Місяці і пори року"

Летючі геометрики. Вчимо назви фігур українською

Гра про метеликів, які навчать дітей рахувати від 1 до 5

Нагадаємо, майже у всіх областях України вже відновили роботу дитячі садочки. Однак працюють вони з певними обмеженнями. Зокрема, щодо умов у самих закладах, кількості дітей у групах.

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