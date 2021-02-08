Україна впевнено впроваджує світові тренди безготівкової оплати послуг та товарів. За останні роки, окрім банківських карток, з'явилося кілька нових можливостей здійснення платежів, зокрема за допомогою цифрових пристроїв.

Найпопулярнішими серед українців залишаються електронні гаманці Apple Pay, Masterpass, Google Pay та Visa Checkout. Всі вони працюють за схожим принципом: користувач заздалегідь додає до них банківські картки, а згодом оплачує послуги на сайтах інтернет-магазинів чи за допомогою смартфону і терміналу продавця в "один клік".

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Чому цифрові гаманці стають дедалі популярнішими

Купуючи в інтернеті, вже не потрібно кожного разу вводити номер банківської картки, CVV2-код чи інші дані. Достатньо один раз зареєструвати електронний гаманець та додати до нього свої рахунки.

У звичайних магазинах з платіжними терміналами для безконтактної оплати можна використовувати смартфон з NFC-чипом та встановленим додатком цифрового гаманця без введення PIN-коду.

Що таке NFC-чип Це технологія обміну даними між пристроями, що знаходяться на коротких відстанях. Наприклад, між зчитувальним терміналом та смартфоном.



Покриття NFC може сягати відстані до 10 сантиметрів.

Безпека при використанні цифрових гаманців

Такі системи як Apple Pay не розповсюджують ваших банківських даних під час оплати. Вся інформація про транзакцію залишається лише між вами, продавцем та вашим банком.

В гаманці вбудовані надсучасні засоби захисту, а також доступні додаткові можливості, зокрема паролі на самих пристроях, Face чи Touch ID.

При введенні банківських даних на першому етапі, на самому пристрої інформація не зберігається, натомість перенаправляється на потужні та перевірені часом сервери компаній-розробників.

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Де й коли не варто використовувати електронні гаманці

Небезпечними такі методи зберігання коштів та безготівкової оплати є на пристроях з неліцензійним програмним забезпеченням, встановленими вірусними програмами та сторонніми додатками.

На смартфонах з операційними системами Android та IOS не рекомендовано використовувати цифрові гаманці, якщо до цього на пристроях було зроблено рутування або Jailbreak.

Що таке Root та Jailbreak Root – надання власнику пристроїв Android так званих прав "суперкористувача". Рутування дозволяє виконувати всі без винятку операції, зокрема системні.



Jailbreak – схожий процес для IOS-пристроїв, який розширює можливості девайсу та відкриває повний доступ до файлової системи.

За умов Root чи Jailbreak, на пристрої можуть бути встановлені неліцензійні додатки, які здатні контролювати, зберігати та розповсюджувати всю вашу особисту інформацію.

Багато банківських додатків, зокрема, самі не дозволяють проводити будь-які фінансові операції, якщо виявляють на пристроях подібне.

Пристрій має Jailbreak! На жаль, було виявлено Jailbreak, і ви не можете використовувати цей додаток. Будь ласка, перезавантажте додаток на пристрій, в якому немає Jailbreak.

Коли не варто використовувати цифрові гаманці / Фото 24 канал