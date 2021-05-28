Цифрограм: Мінцифри запустили вдосконалену версію тесту на перевірку цифрової грамотності

Наприкінці 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило національний онлайн-тест для перевірки таких знань. Тоді його пройшли понад 150 тисяч українців. З'явилась і друга версія тесту – вдосконаленіша.

Оновлена версія тесту Цифрограм 2.0 дещо відрізняється від попередньої. Врахували побажання деяких користувачів.

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"Тепер у всіх запитаннях є лише одна правильна відповідь. Також збільшились типи запитань. Наприклад, є запитання на послідовність, їх досить багато", – розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Багато запитань пов'язані з життєвими ситуаціями або випадками, які ставались чи не з кожним користувачем інтернету та комп'ютера.

Наприклад, що потрібно робити, якщо у вас не відкривається файл формату PDF. Також що робити, якщо якась людина в мережі використовує ваше ім'я та прізвище,

– розповіла Іонан.

Відштовхувались від основ ЄС

Перевірте свої знання у Цифрограм за посиланням

Цифрова грамотність – важлива складова у світі. Орієнтуючись на європейські країни, в Україні розробники відштовхувались від основ ЄС.

За словами заступниці міністра, в ЄС цифрова грамотність – це 5 основних складових:

пошук інформації;

комунікація та колаборація;

створення цифрового контенту;

онлайн безпека;

розв'язання нескладних, технічних проблем самостійно.

"Адаптувавши цей стандарт до українських реалій ми додали ще одну складову – це базові знання і комп'ютерні навички. За останній рік ми побачили, що багато людей старшого віку не вміють користуватися гаджетами", – зауважила Іонан.

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Результати дослідження

Володіють цифровими навичками нижче базового рівня – 53% українців.

українців. Низький рівень мають приблизно 38% громадян.

громадян. Взагалі не вміють користуватися комп'ютером та інтернетом 15% українців.

Найкраще цифровими навичками володіє молодь віком 10 – 17 років.

Тест радять проходити абсолютно всім охочим, він є безкоштовним та створений для того, аби спонукати населення до вдосконалення власних навичок користування гаджетами та мережею інтернет.

Свою грамотність вже встигли перевірити майже 10 тисяч користувачів.

Міністерство запускає тести цифрової грамотності, спрямовані на конкретну професію. Вже запустили Цифрограм для вчителів, згодом з'являться тести для державних службовців та медиків.