Оновлена версія тесту Цифрограм 2.0 дещо відрізняється від попередньої. Врахували побажання деяких користувачів.

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"Тепер у всіх запитаннях є лише одна правильна відповідь. Також збільшились типи запитань. Наприклад, є запитання на послідовність, їх досить багато", – розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Багато запитань пов'язані з життєвими ситуаціями або випадками, які ставались чи не з кожним користувачем інтернету та комп'ютера.

Наприклад, що потрібно робити, якщо у вас не відкривається файл формату PDF. Також що робити, якщо якась людина в мережі використовує ваше ім'я та прізвище,
– розповіла Іонан.

Відштовхувались від основ ЄС

Цифрова грамотність – важлива складова у світі. Орієнтуючись на європейські країни, в Україні розробники відштовхувались від основ ЄС.

За словами заступниці міністра, в ЄС цифрова грамотність – це 5 основних складових:

  • пошук інформації;
  • комунікація та колаборація;
  • створення цифрового контенту;
  • онлайн безпека;
  • розв'язання нескладних, технічних проблем самостійно.

"Адаптувавши цей стандарт до українських реалій ми додали ще одну складову – це базові знання і комп'ютерні навички. За останній рік ми побачили, що багато людей старшого віку не вміють користуватися гаджетами", – зауважила Іонан.

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Результати дослідження

  • Володіють цифровими навичками нижче базового рівня – 53% українців.
  • Низький рівень мають приблизно 38% громадян.
  • Взагалі не вміють користуватися комп'ютером та інтернетом 15% українців.

Найкраще цифровими навичками володіє молодь віком 10 – 17 років.

Тест радять проходити абсолютно всім охочим, він є безкоштовним та створений для того, аби спонукати населення до вдосконалення власних навичок користування гаджетами та мережею інтернет.

Свою грамотність вже встигли перевірити майже 10 тисяч користувачів.