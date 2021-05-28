Оновлена версія тесту Цифрограм 2.0 дещо відрізняється від попередньої. Врахували побажання деяких користувачів.
До теми Фінансовий сенсей: Мінцифри опублікувало новий освітній серіал для молоді
"Тепер у всіх запитаннях є лише одна правильна відповідь. Також збільшились типи запитань. Наприклад, є запитання на послідовність, їх досить багато", – розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.
Багато запитань пов'язані з життєвими ситуаціями або випадками, які ставались чи не з кожним користувачем інтернету та комп'ютера.
Наприклад, що потрібно робити, якщо у вас не відкривається файл формату PDF. Також що робити, якщо якась людина в мережі використовує ваше ім'я та прізвище,
– розповіла Іонан.
Відштовхувались від основ ЄС
Цифрова грамотність – важлива складова у світі. Орієнтуючись на європейські країни, в Україні розробники відштовхувались від основ ЄС.
За словами заступниці міністра, в ЄС цифрова грамотність – це 5 основних складових:
- пошук інформації;
- комунікація та колаборація;
- створення цифрового контенту;
- онлайн безпека;
- розв'язання нескладних, технічних проблем самостійно.
"Адаптувавши цей стандарт до українських реалій ми додали ще одну складову – це базові знання і комп'ютерні навички. За останній рік ми побачили, що багато людей старшого віку не вміють користуватися гаджетами", – зауважила Іонан.
Варто прочитати Facebook запускає в Україні платформу з цифрової освіти Get Digital: для кого вона корисна
Результати дослідження
- Володіють цифровими навичками нижче базового рівня – 53% українців.
- Низький рівень мають приблизно 38% громадян.
- Взагалі не вміють користуватися комп'ютером та інтернетом 15% українців.
Найкраще цифровими навичками володіє молодь віком 10 – 17 років.
Тест радять проходити абсолютно всім охочим, він є безкоштовним та створений для того, аби спонукати населення до вдосконалення власних навичок користування гаджетами та мережею інтернет.
Свою грамотність вже встигли перевірити майже 10 тисяч користувачів.