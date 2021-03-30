Централізована база даних: нова ініціатива МОН в галузі позашкільної освіти

Міністерство освіти і науки України та ІТ-компанія "SoftServe" підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи.

Запланований функціонал бази буде доповнюватись та розширюватись відповідно до наповнення системи та потреб користувачів. Проєкт реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту, а також Міністерством культури та інформаційної політики.

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Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповідає, що позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці та у різних видах творчості.

Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами,

– додає Шкарлет.

Заступник Сергія Шкарлета з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Артур Селецький розповів, що система централізованої бази даних допоможе користувачам: