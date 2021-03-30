Централізована база даних: нова ініціатива МОН в галузі позашкільної освіти
Міністерство освіти і науки України та ІТ-компанія "SoftServe" підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає цифрову трансформацію позашкільної освіти шляхом створення єдиної централізованої бази даних та запровадження електронної освітньої системи.
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Запланований функціонал бази буде доповнюватись та розширюватись відповідно до наповнення системи та потреб користувачів. Проєкт реалізується спільно з Міністерством молоді та спорту, а також Міністерством культури та інформаційної політики.
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Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповідає, що позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у науці, культурі, спорті, техніці та у різних видах творчості.
Участь дітей у різних гуртках є важливою складовою становлення особистості та розвитку здібностей, зокрема реалізації можливостей дітей з особливими освітніми потребами,
– додає Шкарлет.
Заступник Сергія Шкарлета з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Артур Селецький розповів, що система централізованої бази даних допоможе користувачам:
- обирати найближчі за місцем проживання та напрямком діяльності гуртки, секції та клуби;
- слідкувати за графіком роботи та популярністю гуртка, зокрема щодо відвідуваності та наповненості груп;
- моніторити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти;
- бачити кадрову наповненість гуртків, тобто переглядати профілі педагогів та відгуки на кожен заклад.
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