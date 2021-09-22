Вакцинація для освітян в Україні буде обов'язковою: рішення уряду
Джерело:24 канал
Нова постанова Міністерства охорони здоров'я примушує всіх освітян вакцинуватися. Віктор Ляшко запевнив, що обов’язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.
Під час засідання Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ, яке дозволить примусово вакцинувати вчителів, щоб подолати коронавірус.
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За словами Ляшка, Європейський суд з прав людини підтримує таку ідею. Тому МОЗ започатковує впровадження обов’язкової вакцинації проти COVID-19, зокрема для освітян, працівників Міністерств та місцевих ОДА.
ЄСПЛ підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить конвенції про захист прав людини,
– заявив Віктор Ляшко.
Очільник МОЗ додав, що стаття №12 закону України про захист населення передбачає, що працівники окремих професій, які можуть поширювати інфекційні хвороби, підлягають обов’язковим щепленням проти таких хвороб.
Ляшко вважає, що вакцинація – це ефективний інструмент протидії коронавірусу, а сьогодні пандемія COVID-19 – це пандемія невакцинованих.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію певних категорій професій набуде чинності у відповідності до чинного законодавства.
До слова, щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях у школах.
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Адже на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.
Заклади освіти можуть працювати в очному режимі, алеза умови, якщо 80% працівників там мають COVID-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу).