"Це ганебна ситуація": глава центру оцінювання якості освіти засудив участь вчителів у ЗНО
Керівник українського центру оцінювання якості освіти вважає неетичною участь вчителів та репетиторів у ЗНО. За його словами, таким чином вони шкодять інтересам абітурієнтів.
Таку точку зору висловив виконувач обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю Укрінформу.
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Чому в УЦЯО вважають неетичною участь вчителів у ЗНО
- На думку Бойка, не зовсім чесно конкурувати зі школярами та хизуватися, що ти кращий за них. За його словами, вчителі використовують зовнішнє незалежне оцінювання, аби капіталізувати свою оцінку в 200 балів в більш вигідну для себе ціну, як репетитора.
- Глава УЦЯО зауважив, що коли на верхньому щаблі серед 200-бальників опиняються лише репетитори, від цього страждають абітурієнти.
- Він навів у приклад ситуацію, коли максимальний можливий бал, який можна набрати за тест з української мови і літератури – 104. А серед учасників щорічно є близько 10 дітей, які набрали, наприклад, 95 балів і опинилися б на найвищому щаблі.
- Водночас репетитор набирає максимально можливий бал з максимально можливого і отримує 200 балів. Якщо б він не прийшов, то 10 дітей отримали б 200 балів своїм результатом і мали б значно кращі шанси на вступ до закладу вищої освіти.
За словами Бойка, цього року кількість абітурієнтів, які отримали 200 балів, наприклад, з фізики – 64, а минулого року їх було лише четверо.
Скільки випускників склали ЗНО на 200 балів у 2020 році
У 2020 році 447 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Минулого року їх було 274.
У 2020 році максимальну кількість балів на ЗНО отримали:
- З математики – 142 особи,
- З англійської мови – 84,
- З німецької мови – 3,
- З фізики – 64,
- З хімії – 49,
- З історії України – 49,
- З біології – 44,
- З української мови та літератури – 8,
- З географії – 3,
- З французької мови – 1,
- З іспанської мови – жоден.
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