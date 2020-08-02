Керівник українського центру оцінювання якості освіти вважає неетичною участь вчителів та репетиторів у ЗНО. За його словами, таким чином вони шкодять інтересам абітурієнтів.

Таку точку зору висловив виконувач обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю Укрінформу.

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Чому в УЦЯО вважають неетичною участь вчителів у ЗНО

На думку Бойка, не зовсім чесно конкурувати зі школярами та хизуватися, що ти кращий за них. За його словами, вчителі використовують зовнішнє незалежне оцінювання, аби капіталізувати свою оцінку в 200 балів в більш вигідну для себе ціну, як репетитора.

Глава УЦЯО зауважив, що коли на верхньому щаблі серед 200-бальників опиняються лише репетитори, від цього страждають абітурієнти.

Він навів у приклад ситуацію, коли максимальний можливий бал, який можна набрати за тест з української мови і літератури – 104. А серед учасників щорічно є близько 10 дітей, які набрали, наприклад, 95 балів і опинилися б на найвищому щаблі.

Водночас репетитор набирає максимально можливий бал з максимально можливого і отримує 200 балів. Якщо б він не прийшов, то 10 дітей отримали б 200 балів своїм результатом і мали б значно кращі шанси на вступ до закладу вищої освіти.

За словами Бойка, цього року кількість абітурієнтів, які отримали 200 балів, наприклад, з фізики – 64, а минулого року їх було лише четверо.

Скільки випускників склали ЗНО на 200 балів у 2020 році

У 2020 році 447 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Минулого року їх було 274.

У 2020 році максимальну кількість балів на ЗНО отримали:

З математики – 142 особи,

З англійської мови – 84,

З німецької мови – 3,

З фізики – 64,

З хімії – 49,

З історії України – 49,

З біології – 44,

З української мови та літератури – 8,

З географії – 3,

З французької мови – 1,

З іспанської мови – жоден.

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Зверніть увагу! В 2020 році основна сесія ЗНО розпочалася з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і триватиме до 11 серпня.



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