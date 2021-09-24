Це допоможе абітурієнтам знайти виш і професію, – Педан запускає проєкт про університети

Аби допомогти майбутнім абітурієнтам знайти навчальний заклад та професію для майбутнього Олександр Педан разом з донькою розпочинає новий ютуб-проєкт про українські виші "УніверCheck".

Як виникла ідея створити проєкт про виші

Олександр Педан розповів, що цього року його донька Лера перейшла в 11 клас. Тож має визначитися, де навчатися та яку професію обрати. І він вирішив допомогти їй та іншим учням 9 – 11 класів у виборі.

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Педан вважає, що обрати професію та виш абітурієнту дуже складно.

Ми побачили, що в Україні багато великих міст, в яких дуже багато університетів та ще більше спеціальностей. І про них дуже мало актуальної інформаці. Тому прийшла ідея про створення такого проєкту,

– сказав він.

Що дасть абітурієнтам проєкт про виші

За словами Педана, за допомогою "УніверCheck" українські школярі та їх батьки зможуть побачити, які університети є в українських містах, чим вони відрізняються та які там перспективи навчання і професійного розвитку для молоді.

У новому тревел-шоу глядачі побачать університети з 10 таких міст:

Київ

Суми

Харків

Дніпро

Полтава

Одеса

Рівне

Чернівці

Львів

10 місто наразі обговорюється.

Донька Олександра Педана Лєра каже, що хоче сама подивитися на університети та показати всім абітурієнтам, які можливості для навчання є в Україні, де мешкають студенти, як розважаються та які особливості українських міст.

У школах немає профорієнтації. На мою думку, це проблема нинішньої освіти. Нині, щоб визначитися з професією та університетом, потрібно поїхати в турне всією країною. Багато школярів та їх батьки просто не мають такої можливості. Впевнена, наше шоу допоможе абітурієнтам зробити свій вибір у майбутньому,

– зізнається дівчина.

Команда обиратиме для участі у зйомках університет та студентів за результатами анкетування та відео-візитки. Прочитати детальні умови та заповнити анкету для участі вишу – можна за цим посиланням до 30 вересня.