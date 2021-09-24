Це допоможе абітурієнтам знайти виш і професію, – Педан запускає проєкт про університети
Джерело:24 канал
Аби допомогти майбутнім абітурієнтам знайти навчальний заклад та професію для майбутнього Олександр Педан разом з донькою розпочинає новий ютуб-проєкт про українські виші "УніверCheck".
Як виникла ідея створити проєкт про виші
Олександр Педан розповів, що цього року його донька Лера перейшла в 11 клас. Тож має визначитися, де навчатися та яку професію обрати. І він вирішив допомогти їй та іншим учням 9 – 11 класів у виборі.
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Педан вважає, що обрати професію та виш абітурієнту дуже складно.
Ми побачили, що в Україні багато великих міст, в яких дуже багато університетів та ще більше спеціальностей. І про них дуже мало актуальної інформаці. Тому прийшла ідея про створення такого проєкту,
– сказав він.
Що дасть абітурієнтам проєкт про виші
За словами Педана, за допомогою "УніверCheck" українські школярі та їх батьки зможуть побачити, які університети є в українських містах, чим вони відрізняються та які там перспективи навчання і професійного розвитку для молоді.
У новому тревел-шоу глядачі побачать університети з 10 таких міст:
- Київ
- Суми
- Харків
- Дніпро
- Полтава
- Одеса
- Рівне
- Чернівці
- Львів
- 10 місто наразі обговорюється.
Донька Олександра Педана Лєра каже, що хоче сама подивитися на університети та показати всім абітурієнтам, які можливості для навчання є в Україні, де мешкають студенти, як розважаються та які особливості українських міст.
У школах немає профорієнтації. На мою думку, це проблема нинішньої освіти. Нині, щоб визначитися з професією та університетом, потрібно поїхати в турне всією країною. Багато школярів та їх батьки просто не мають такої можливості. Впевнена, наше шоу допоможе абітурієнтам зробити свій вибір у майбутньому,
– зізнається дівчина.
Команда обиратиме для участі у зйомках університет та студентів за результатами анкетування та відео-візитки. Прочитати детальні умови та заповнити анкету для участі вишу – можна за цим посиланням до 30 вересня.