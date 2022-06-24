Про це 24 каналу повідомила народна депутатка України Наталія Піпа. Згідно з Хартією діти нацменшин мають право навчатися своєю рідною мовою у початкових школах.

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Російську мову дуже легко обрати в школі

Так само батьки можуть обрати навчання російською мовою. Але це надто легко зробити. За словами пані Піпи, у заяві на вступ в садочок або початкову школу можна було просто обрати пункт щодо мови "інші". Тоді діти могли навчатися російською. Через це багато школярів в центральних та східних регіонах обирали мову агресора.

Зараз Наталія Піпа спільно з мовним омбудсменом Тарасом Кременем працюють над зміною самої заяви. Це не буде порушувати Хартію, але й допоможе чітко визначити, які пріоритети у батьків.

Ми звернулися до Міністерства освіти, щоб змінити зразок заяви в садочок та початкову школу. Там є пункт "інші". А ми пропонуємо поставити туди графу "нацменшина". Подивимося, скільки людей захочуть називатися росіянами і потребуватимуть вивчення чогось російською мовою, – зазначила Ярослава Піпа.

На її думку, у такий спосіб заяв на навчання в садочку та початкових школах російською значно зменшиться. Але усі зміни мають бути затверджені відповідно до закону.

Ярослава Піпа додала, що не може впливати на це питання. Однак має право депутатського контролю, тому буде переконувати, що ці зміни потрібно запровадити. Важливо, що у такому випадку посадовці змінюють не міжнародні договори, які раніше ухвалили, а способи їх виконання.

Окрім цього, зараз тривають дискусії щодо можливої заборони мови агресора в Україні. Є різні думки: хтось вважає, що це не на часі або краще зробити після війни; хтось наголошує, що так можна порушити міжнародне законодавство тощо. Загалом цей варіант досить складний, а-от зміна заяви, на думку пані Піпи, значно простіша та швидша.

Вона наголошує, що Україні потрібно забувати про мову та літературу російських окупантів.

Як діти навчатимуться під час війни

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко наголосив, що з 1 вересня 2022 року навчальні заклади знову повертаються до очної форми навчання. Усім школам та університетам потрібно до цього заздалегідь приготуватися.

Важливо, щоб в кожному навчальному закладі було власне укриття, куди діти могли б йти під час повітряної тривоги.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кілька міністерств працюють над тим, щоб навчальний процес був максимально безпечним.

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